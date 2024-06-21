https://ria.ru/20240621/granitsa-1954497991.html
Очередь фур на границе Калининграда и Литвы выросла почти вдвое
Очередь фур на границе Калининграда и Литвы выросла почти вдвое - РИА Новости, 21.06.2024
Очередь фур на границе Калининграда и Литвы выросла почти вдвое
Литва после месяца относительно стабильной работы вновь сократила прием грузовиков из Калининграда и начала делать интервалы, со вторника очередь на границе... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:17
2024-06-21T13:17
2024-06-21T13:17
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Литва после месяца относительно стабильной работы вновь сократила прием грузовиков из Калининграда и начала делать интервалы, со вторника очередь на границе выросла почти в два раза и составила примерно 100 фур, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни. "Во вторник и в среду 40 грузовиков стояли на пункте пропуска в Литву, вчера - 50, а сегодня уже 70. Плюс 25 стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска государств. Почти 100 фур. С 21:00 (22:00 мск) до 00:00 часов (01:00 мск) литовская сторона без объяснения причин не приняла ни одного автомобиля", - сказали в пресс-службе. По сообщению Telegram-канала МАПП Чернышевское, отставание от зарезервированного времени составляет 25 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20240614/litva-1952881417.html
https://ria.ru/20240301/litva-1930372224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, калининград, росгранстрой
В мире, Литва, Калининград, Росгранстрой
Очередь фур на границе Калининграда и Литвы выросла почти вдвое
Очередь фур на границе Калининграда и Литвы выросла почти до ста машин
КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Литва после месяца относительно стабильной работы вновь сократила прием грузовиков из Калининграда и начала делать интервалы, со вторника очередь на границе выросла почти в два раза и составила примерно 100 фур, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни.
"Во вторник и в среду 40 грузовиков стояли на пункте пропуска в Литву, вчера - 50, а сегодня уже 70. Плюс 25 стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска государств. Почти 100 фур. С 21:00 (22:00 мск) до 00:00 часов (01:00 мск) литовская сторона без объяснения причин не приняла ни одного автомобиля", - сказали в пресс-службе.
По сообщению Telegram-канала МАПП Чернышевское, отставание от зарезервированного времени составляет 25 часов.
"Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства ограничен", - говорится в сообщении.
Ранее Росгранстрой
отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.