https://ria.ru/20240621/granitsa-1954497991.html

Очередь фур на границе Калининграда и Литвы выросла почти вдвое

Очередь фур на границе Калининграда и Литвы выросла почти вдвое - РИА Новости, 21.06.2024

Очередь фур на границе Калининграда и Литвы выросла почти вдвое

Литва после месяца относительно стабильной работы вновь сократила прием грузовиков из Калининграда и начала делать интервалы, со вторника очередь на границе... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:17

2024-06-21T13:17

2024-06-21T13:17

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Литва после месяца относительно стабильной работы вновь сократила прием грузовиков из Калининграда и начала делать интервалы, со вторника очередь на границе выросла почти в два раза и составила примерно 100 фур, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни. "Во вторник и в среду 40 грузовиков стояли на пункте пропуска в Литву, вчера - 50, а сегодня уже 70. Плюс 25 стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска государств. Почти 100 фур. С 21:00 (22:00 мск) до 00:00 часов (01:00 мск) литовская сторона без объяснения причин не приняла ни одного автомобиля", - сказали в пресс-службе. По сообщению Telegram-канала МАПП Чернышевское, отставание от зарезервированного времени составляет 25 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

https://ria.ru/20240614/litva-1952881417.html

https://ria.ru/20240301/litva-1930372224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва, калининград, росгранстрой