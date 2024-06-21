https://ria.ru/20240621/gosduma-1954577572.html

Госдума может рассмотреть пакет проектов о налоговой системе в июле

Госдума может рассмотреть пакет проектов о налоговой системе в июле - РИА Новости, 21.06.2024

Госдума может рассмотреть пакет проектов о налоговой системе в июле

Госдума 4 июля может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы в РФ, сказано в проекте календаря работы ГД,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:10

2024-06-21T17:10

2024-06-21T17:10

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экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума 4 июля может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы в РФ, сказано в проекте календаря работы ГД, который размещен в думской электронной базе. "О проекте федерального закона 639663-8 " О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"... 04.07.2024", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240603/volodin-1950285776.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, экономика