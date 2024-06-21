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Госдума может рассмотреть пакет проектов о налоговой системе в июле - РИА Новости, 21.06.2024
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17:10 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/gosduma-1954577572.html
Госдума может рассмотреть пакет проектов о налоговой системе в июле
Госдума может рассмотреть пакет проектов о налоговой системе в июле - РИА Новости, 21.06.2024
Госдума может рассмотреть пакет проектов о налоговой системе в июле
Госдума 4 июля может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы в РФ, сказано в проекте календаря работы ГД,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:10
2024-06-21T17:10
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума 4 июля может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы в РФ, сказано в проекте календаря работы ГД, который размещен в думской электронной базе. "О проекте федерального закона 639663-8 " О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"... 04.07.2024", - сказано в документе.
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россия, госдума рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Экономика
Госдума может рассмотреть пакет проектов о налоговой системе в июле

Госдума может рассмотреть проекты о совершенствовании налоговой системы 4 июля

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума 4 июля может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы в РФ, сказано в проекте календаря работы ГД, который размещен в думской электронной базе.
"О проекте федерального закона 639663-8 " О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"... 04.07.2024", - сказано в документе.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы
3 июня, 21:37
 
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