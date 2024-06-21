https://ria.ru/20240621/gosduma-1954473451.html
В Госдуме предложили запретить спам-звонки с временных номеров
В Госдуме предложили запретить спам-звонки с временных номеров - РИА Новости, 21.06.2024
В Госдуме предложили запретить спам-звонки с временных номеров
Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект о запрете спам-звонков с временных номеров, предлагается разрешить... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:09
2024-06-21T12:09
2024-06-21T12:14
общество
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект о запрете спам-звонков с временных номеров, предлагается разрешить рекламные звонки только с официальных номеров компаний, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 18 федерального закона "О рекламе" (далее - законопроект) предлагается обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлять обзвон граждан с целью распространения рекламы только с официальных номеров контактных телефонов. Официальные номера контактных телефонов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей должны быть размещены на официальном сайте организации при его наличии", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20240406/spam-1938257907.html
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общество, владислав даванков, госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить спам-звонки с временных номеров
В Госдуму внесли законопроект о запрете спам-звонков с временных номеров