https://ria.ru/20240621/gosduma-1954473451.html

В Госдуме предложили запретить спам-звонки с временных номеров

В Госдуме предложили запретить спам-звонки с временных номеров - РИА Новости, 21.06.2024

В Госдуме предложили запретить спам-звонки с временных номеров

Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект о запрете спам-звонков с временных номеров, предлагается разрешить... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:09

2024-06-21T12:09

2024-06-21T12:14

общество

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект о запрете спам-звонков с временных номеров, предлагается разрешить рекламные звонки только с официальных номеров компаний, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 18 федерального закона "О рекламе" (далее - законопроект) предлагается обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлять обзвон граждан с целью распространения рекламы только с официальных номеров контактных телефонов. Официальные номера контактных телефонов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей должны быть размещены на официальном сайте организации при его наличии", - написано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20240406/spam-1938257907.html

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общество, владислав даванков, госдума рф