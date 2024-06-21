https://ria.ru/20240621/gorlovka-1954495671.html

ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке

ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке - РИА Новости, 21.06.2024

ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке

Украинские войска несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:08

2024-06-21T13:08

2024-06-21T13:08

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за один час с 7.35 было выпущено еще восемь таких же снарядов по указанному району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240620/svo-1954211331.html

https://ria.ru/20240620/svo-1954209077.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия