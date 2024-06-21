https://ria.ru/20240621/gorlovka-1954495671.html
ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке
ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке - РИА Новости, 21.06.2024
ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке
Украинские войска несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:08
2024-06-21T13:08
2024-06-21T13:08
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за один час с 7.35 было выпущено еще восемь таких же снарядов по указанному району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240620/svo-1954211331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке
ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов натовского калибра