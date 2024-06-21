https://ria.ru/20240621/gordeeva-1954510890.html
Журналистку Гордееву* оштрафовали за отсутствие иноагентской плашки
Журналистку Гордееву* оштрафовали за отсутствие иноагентской плашки - РИА Новости, 21.06.2024
Журналистку Гордееву* оштрафовали за отсутствие иноагентской плашки
Таганский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей административного штрафа признанной иноагентом журналистке Катерине Гордеевой* за неуказание этого статуса при... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:56
2024-06-21T13:56
2024-06-21T13:57
технологии
катерина гордеева
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей административного штрафа признанной иноагентом журналистке Катерине Гордеевой* за неуказание этого статуса при производстве материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Гордееву* Катерину Владимировну виновной в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - огласила решение судья.Для Гордеевой* штраф за нарушение закона о деятельности иноагентов стал первым. В суд она не явилась, ее интересы представляла адвокат Ксения Карпинская. По словам Карпинской, Гордеева* опубликовала в Telegram результаты социологического опроса и он был промаркирован, но мессенджер сам разбил один пост на три, в двух из которых маркировки уже нет. "Роскомнадзор почему-то берет третий пост, но при этом не берет предыдущий, который тоже не маркирован…Фактически, Telegram разбил пост на три поста, Гордеева* на начале поста поставила свою плашку и ничего не нарушила", - сказала адвокат. Также Роскомнадзор зафиксировал немаркированные репосты российских СМИ, которые не признаны иностранными агентами. Карпинская настаивала, что Гордеева не должна была ставить плашку на репосты. Журналистка, в конце февраля заявившая о приостановке проекта "Скажи Гордеевой" на YouTube из-за принятия Госдумой закона о запрете рекламы у иноагентов, через неделю сообщила, что передумала и продолжит снимать ролики. Гордеева* - автор программ, документальных фильмов и сюжетов, выходивших на телеканале "НТВ" в нулевых годах, в начале десятых работала в РИА Новости.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html
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технологии, катерина гордеева
Технологии, Катерина Гордеева
Журналистку Гордееву* оштрафовали за отсутствие иноагентской плашки
Гордеева оштрафована на 30 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей административного штрафа признанной иноагентом журналистке Катерине Гордеевой* за неуказание этого статуса при производстве материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать Гордееву* Катерину Владимировну виновной в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Для Гордеевой* штраф за нарушение закона о деятельности иноагентов стал первым. В суд она не явилась, ее интересы представляла адвокат Ксения Карпинская.
По словам Карпинской, Гордеева* опубликовала в Telegram результаты социологического опроса и он был промаркирован, но мессенджер сам разбил один пост на три, в двух из которых маркировки уже нет.
"Роскомнадзор почему-то берет третий пост, но при этом не берет предыдущий, который тоже не маркирован…Фактически, Telegram разбил пост на три поста, Гордеева* на начале поста поставила свою плашку и ничего не нарушила", - сказала адвокат.
Также Роскомнадзор зафиксировал немаркированные репосты российских СМИ, которые не признаны иностранными агентами. Карпинская настаивала, что Гордеева не должна была ставить плашку на репосты.
Журналистка, в конце февраля заявившая о приостановке проекта "Скажи Гордеевой" на YouTube из-за принятия Госдумой закона о запрете рекламы у иноагентов, через неделю сообщила, что передумала и продолжит снимать ролики.
Гордеева* - автор программ, документальных фильмов и сюжетов, выходивших на телеканале "НТВ" в нулевых годах, в начале десятых работала в РИА Новости.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.