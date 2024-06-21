https://ria.ru/20240621/golikova-1954516047.html

Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал

Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал - РИА Новости, 21.06.2024

Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал

Почти 158 тысяч семей в новых регионах России получили сертификат на материнский капитал, 5 тысяч воспользовались этими средствами, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:07

2024-06-21T14:07

2024-06-21T14:07

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почти 158 тысяч семей в новых регионах России получили сертификат на материнский капитал, 5 тысяч воспользовались этими средствами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Ещё до вхождения в состав России 28 тысяч граждан новых регионов уже получили материнский семейных капитал. Сейчас это уже почти 158 тысяч", - сказала Голикова на сессии социального форума "Женщины Донбасса" Она отметила, что порядка 5 тысяч этих получателей уже воспользовались им. По её словам, у жителей новых регионов также появилась возможность получать маткапитал проактивно, то есть без подачи заявления. Материнский капитал предоставляется семьям проактивно — просто по факту регистрации рождения ребенка, без личного обращения семьи в Социальный фонд. В конце апреля Голикова сообщила, что материнский капитал при рождении третьего и последующих детей за прошлый год получили более 596 тысяч российских семей. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240612/ipoteka-1952333542.html

https://ria.ru/20240617/gd-1953377697.html

россия

донецкая народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна голикова, владимир путин