https://ria.ru/20240621/golikova-1954516047.html
Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал
Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал - РИА Новости, 21.06.2024
Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал
Почти 158 тысяч семей в новых регионах России получили сертификат на материнский капитал, 5 тысяч воспользовались этими средствами, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:07
2024-06-21T14:07
2024-06-21T14:07
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почти 158 тысяч семей в новых регионах России получили сертификат на материнский капитал, 5 тысяч воспользовались этими средствами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Ещё до вхождения в состав России 28 тысяч граждан новых регионов уже получили материнский семейных капитал. Сейчас это уже почти 158 тысяч", - сказала Голикова на сессии социального форума "Женщины Донбасса" Она отметила, что порядка 5 тысяч этих получателей уже воспользовались им. По её словам, у жителей новых регионов также появилась возможность получать маткапитал проактивно, то есть без подачи заявления. Материнский капитал предоставляется семьям проактивно — просто по факту регистрации рождения ребенка, без личного обращения семьи в Социальный фонд. В конце апреля Голикова сообщила, что материнский капитал при рождении третьего и последующих детей за прошлый год получили более 596 тысяч российских семей. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240612/ipoteka-1952333542.html
https://ria.ru/20240617/gd-1953377697.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_414:236:2830:2048_1920x0_80_0_0_bec1455512d2d503532d07c809cbf8cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал
Голикова: почти 158 тысяч семей в новых регионах получили маткапитал