Рейтинг@Mail.ru
Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/golikova-1954516047.html
Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал
Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал - РИА Новости, 21.06.2024
Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал
Почти 158 тысяч семей в новых регионах России получили сертификат на материнский капитал, 5 тысяч воспользовались этими средствами, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:07
2024-06-21T14:07
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почти 158 тысяч семей в новых регионах России получили сертификат на материнский капитал, 5 тысяч воспользовались этими средствами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Ещё до вхождения в состав России 28 тысяч граждан новых регионов уже получили материнский семейных капитал. Сейчас это уже почти 158 тысяч", - сказала Голикова на сессии социального форума "Женщины Донбасса" Она отметила, что порядка 5 тысяч этих получателей уже воспользовались им. По её словам, у жителей новых регионов также появилась возможность получать маткапитал проактивно, то есть без подачи заявления. Материнский капитал предоставляется семьям проактивно — просто по факту регистрации рождения ребенка, без личного обращения семьи в Социальный фонд. В конце апреля Голикова сообщила, что материнский капитал при рождении третьего и последующих детей за прошлый год получили более 596 тысяч российских семей. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240612/ipoteka-1952333542.html
https://ria.ru/20240617/gd-1953377697.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_414:236:2830:2048_1920x0_80_0_0_bec1455512d2d503532d07c809cbf8cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Почти 158 тысяч семей в новых регионах получили сертификат на маткапитал

Голикова: почти 158 тысяч семей в новых регионах получили маткапитал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Молодая семья с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почти 158 тысяч семей в новых регионах России получили сертификат на материнский капитал, 5 тысяч воспользовались этими средствами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Ещё до вхождения в состав России 28 тысяч граждан новых регионов уже получили материнский семейных капитал. Сейчас это уже почти 158 тысяч", - сказала Голикова на сессии социального форума "Женщины Донбасса"
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
12 июня, 10:30
Она отметила, что порядка 5 тысяч этих получателей уже воспользовались им. По её словам, у жителей новых регионов также появилась возможность получать маткапитал проактивно, то есть без подачи заявления. Материнский капитал предоставляется семьям проактивно — просто по факту регистрации рождения ребенка, без личного обращения семьи в Социальный фонд.
В конце апреля Голикова сообщила, что материнский капитал при рождении третьего и последующих детей за прошлый год получили более 596 тысяч российских семей.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Госдуме предложили запретить отчисление из вузов молодых матерей
17 июня, 12:07
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала