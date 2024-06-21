https://ria.ru/20240621/gipertoniya-1954587801.html
Мясников рассказал, что обязательно нужно делать гипертоникам в жару
Мясников рассказал, что обязательно нужно делать гипертоникам в жару - РИА Новости, 21.06.2024
Мясников рассказал, что обязательно нужно делать гипертоникам в жару
Гипертоникам в жару необходимо пить достаточное количество воды, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Выпуск передачи... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:39
2024-06-21T17:39
2024-06-21T18:02
общество
александр мясников (врач)
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Гипертоникам в жару необходимо пить достаточное количество воды, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Выпуск передачи опубликован на сайте "Смотрим.ру"."Гипертонику особо большой избыток жидкости не нужен, но он чувствителен к обезвоживанию в том числе, поэтому просто достаточно пейте", — рекомендовал специалист.Он добавил, что в любую погоду людям с высоким давлением нужно продолжать пить принимаемые регулярно лекарства. Кроме того, Мясников посоветовал в жару носить более свободную одежду из хлопка и льна, покрывать голову и надевать солнцезащитные очки.По его словам, летом желательно есть больше овощей. Фрукты можно употреблять в охлажденном виде, резюмировал врач.
https://ria.ru/20240205/nauka-1924991027.html
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общество, александр мясников (врач), россия
Общество, Александр Мясников (врач), Россия
Мясников рассказал, что обязательно нужно делать гипертоникам в жару
Врач Мясников посоветовал гипертоникам пить в жару достаточно воды