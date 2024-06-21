https://ria.ru/20240621/gipertoniya-1954587801.html

Мясников рассказал, что обязательно нужно делать гипертоникам в жару

Мясников рассказал, что обязательно нужно делать гипертоникам в жару - РИА Новости, 21.06.2024

Мясников рассказал, что обязательно нужно делать гипертоникам в жару

Гипертоникам в жару необходимо пить достаточное количество воды, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Выпуск передачи... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:39

2024-06-21T17:39

2024-06-21T18:02

общество

александр мясников (врач)

россия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Гипертоникам в жару необходимо пить достаточное количество воды, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Выпуск передачи опубликован на сайте "Смотрим.ру"."Гипертонику особо большой избыток жидкости не нужен, но он чувствителен к обезвоживанию в том числе, поэтому просто достаточно пейте", — рекомендовал специалист.Он добавил, что в любую погоду людям с высоким давлением нужно продолжать пить принимаемые регулярно лекарства. Кроме того, Мясников посоветовал в жару носить более свободную одежду из хлопка и льна, покрывать голову и надевать солнцезащитные очки.По его словам, летом желательно есть больше овощей. Фрукты можно употреблять в охлажденном виде, резюмировал врач.

https://ria.ru/20240205/nauka-1924991027.html

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общество, александр мясников (врач), россия