Германия сделала неожиданное заявление об украинских беженцах
Правительство ФРГ объяснило выплату повышенных пособий беженцам с Украины
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Москва, 21 июн — РИА Новости. Правительство Германии опубликовало на официальном сайте разъяснение о программе пособий по безработице (Bürgergeld) для украинских беженцев, которую многие немцы считают чрезмерной.
Как говорится в разъяснении, выплачиваемое украинцам пособие по безработице "обеспечивает более эффективную интеграцию, чем выплаты по закону для лиц, ищущих убежища". Кроме того, оно якобы позволяет "быстрее закрепиться на рынке труда". При этом в заявлении уточняется, что правительство и немецкие компании "достигли соглашения о приеме на работу беженцев, даже если они еще не очень хорошо владеют немецким языком".
Ранее глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их "не хватает для обороны Украины".
В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.
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