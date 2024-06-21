https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html

Германия сделала неожиданное заявление об украинских беженцах

Германия сделала неожиданное заявление об украинских беженцах - РИА Новости, 21.06.2024

Германия сделала неожиданное заявление об украинских беженцах

Правительство Германии опубликовало на официальном сайте разъяснение о программе пособий по безработице (Bürgergeld) для украинских беженцев, которую многие... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:52

2024-06-21T17:52

2024-06-21T17:52

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Москва, 21 июн — РИА Новости. Правительство Германии опубликовало на официальном сайте разъяснение о программе пособий по безработице (Bürgergeld) для украинских беженцев, которую многие немцы считают чрезмерной.Как говорится в разъяснении, выплачиваемое украинцам пособие по безработице "обеспечивает более эффективную интеграцию, чем выплаты по закону для лиц, ищущих убежища". Кроме того, оно якобы позволяет "быстрее закрепиться на рынке труда". При этом в заявлении уточняется, что правительство и немецкие компании "достигли соглашения о приеме на работу беженцев, даже если они еще не очень хорошо владеют немецким языком".Ранее глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их "не хватает для обороны Украины".В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.

https://ria.ru/20240619/germaniya-1954004850.html

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