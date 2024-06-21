Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/germaniya-1954608675.html
Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов
Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов - РИА Новости, 21.06.2024
Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов
На территории ФРГ стали чаще происходить случаи вандализма на советских военно-мемориальных объектах, российская сторона призывает германские власти принять... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:51
2024-06-21T18:51
в мире
германия
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782440987_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c6fafcc945ccad85315eee927dc28ce.jpg
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. На территории ФРГ стали чаще происходить случаи вандализма на советских военно-мемориальных объектах, российская сторона призывает германские власти принять меры по обеспечению их сохранности и публично осудит осквернения, говорится в комментарий посольства РФ по случаю 83-й годовщины нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. "Приходится с прискорбием констатировать, что в современной Европе продолжают осуществляться акты вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов. К сожалению, подобные инциденты в последнее время участились и в Германии", - сообщили в посольстве.Посольство расценивает акты осквернения советских мемориалов и захоронений в качестве "вопиющего надругательства над памятью павших в борьбе с гитлеровским режимом" и неуважения к их потомкам. "Призываем германские органы власти принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности советских воинских мемориалов и захоронений, как это следует из обязательств Берлина в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами", - говорится далее. Диппредставительство рассчитывает также, что германская сторона "в силу непреходящей исторической ответственности" публично осудит осквернения мемориалов и будет способствовать сохранению исторической памяти о подвиге Красной Армии и советского народа и противодействовать попыткам фальсификации и забвения событий тех лет. Посольство напоминает, что 22 июня является трагической датой, разделившей жизнь всех жителей СССР на "до" и "после". "Война пришла в каждый дом, разлучила семьи, разрушила мечты, принесла неисчислимые горе и страдания", - подчеркивается в заявлении. В дипмиссии подчеркнули, что РФ рассматривает злодеяния Третьего рейха на территории СССР в качестве геноцида народов Советского Союза, что закреплено в соответствующем заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 марта 2023 года. "Память о жертвах – священна. Забвение преступлений нацизма – недопустимо", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html
https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html
германия
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782440987_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0aeed08cff360f671c113975d4eb2360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, ссср
В мире, Германия, Россия, СССР
Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов

Посольство РФ в ФРГ: участились случаи вандализма на мемориалах советских воинов

© Фото : Посольство РФ В Германии/ВКонтактеАтака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Посольство РФ В Германии/ВКонтакте
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. На территории ФРГ стали чаще происходить случаи вандализма на советских военно-мемориальных объектах, российская сторона призывает германские власти принять меры по обеспечению их сохранности и публично осудит осквернения, говорится в комментарий посольства РФ по случаю 83-й годовщины нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.
"Приходится с прискорбием констатировать, что в современной Европе продолжают осуществляться акты вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов. К сожалению, подобные инциденты в последнее время участились и в Германии", - сообщили в посольстве.
© Фото : Gemeinde Groß-ZimmernВ городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стеле
В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово русские (нем. russische) в надписи на мемориальной стеле
В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стеле
© Фото : Gemeinde Groß-Zimmern
1 из 3
© Фото : страница посольства России в Германии в FacebookОскверненный монумент "Скорбящая мать" на территории мемориала в Трептов-парке в Берлине
Оскверненный монумент Скорбящая мать на территории мемориала в Трептов-парке в Берлине
Оскверненный монумент "Скорбящая мать" на территории мемориала в Трептов-парке в Берлине
© Фото : страница посольства России в Германии в Facebook
2 из 3
Скриншот видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург
Скриншот видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург
Скриншот видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург
3 из 3
В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стеле
© Фото : Gemeinde Groß-Zimmern
1 из 3
Оскверненный монумент "Скорбящая мать" на территории мемориала в Трептов-парке в Берлине
© Фото : страница посольства России в Германии в Facebook
2 из 3
Скриншот видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург
3 из 3
Посольство расценивает акты осквернения советских мемориалов и захоронений в качестве "вопиющего надругательства над памятью павших в борьбе с гитлеровским режимом" и неуважения к их потомкам.
"Призываем германские органы власти принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности советских воинских мемориалов и захоронений, как это следует из обязательств Берлина в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами", - говорится далее.
Главные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью Jedem das Seine (Каждому свое) - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ
19 апреля, 20:21
Диппредставительство рассчитывает также, что германская сторона "в силу непреходящей исторической ответственности" публично осудит осквернения мемориалов и будет способствовать сохранению исторической памяти о подвиге Красной Армии и советского народа и противодействовать попыткам фальсификации и забвения событий тех лет.
Посольство напоминает, что 22 июня является трагической датой, разделившей жизнь всех жителей СССР на "до" и "после". "Война пришла в каждый дом, разлучила семьи, разрушила мечты, принесла неисчислимые горе и страдания", - подчеркивается в заявлении.
В дипмиссии подчеркнули, что РФ рассматривает злодеяния Третьего рейха на территории СССР в качестве геноцида народов Советского Союза, что закреплено в соответствующем заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 марта 2023 года. "Память о жертвах – священна. Забвение преступлений нацизма – недопустимо", - добавили в посольстве.
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В ФРГ прокомментировали запрет показа флага СССР на советских мемориалах
8 мая, 17:04
 
В миреГерманияРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала