Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов
Посольство РФ в ФРГ: участились случаи вандализма на мемориалах советских воинов
© Фото : Посольство РФ В Германии/ВКонтактеАтака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. На территории ФРГ стали чаще происходить случаи вандализма на советских военно-мемориальных объектах, российская сторона призывает германские власти принять меры по обеспечению их сохранности и публично осудит осквернения, говорится в комментарий посольства РФ по случаю 83-й годовщины нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.
"Приходится с прискорбием констатировать, что в современной Европе продолжают осуществляться акты вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов. К сожалению, подобные инциденты в последнее время участились и в Германии", - сообщили в посольстве.
© Фото : Gemeinde Groß-ZimmernВ городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стеле
В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стеле
1 из 3
© Фото : страница посольства России в Германии в FacebookОскверненный монумент "Скорбящая мать" на территории мемориала в Трептов-парке в Берлине
Оскверненный монумент "Скорбящая мать" на территории мемориала в Трептов-парке в Берлине
2 из 3
Скриншот видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург
Скриншот видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург
3 из 3
В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стеле
1 из 3
Оскверненный монумент "Скорбящая мать" на территории мемориала в Трептов-парке в Берлине
2 из 3
Скриншот видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург
3 из 3
Посольство расценивает акты осквернения советских мемориалов и захоронений в качестве "вопиющего надругательства над памятью павших в борьбе с гитлеровским режимом" и неуважения к их потомкам.
"Призываем германские органы власти принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности советских воинских мемориалов и захоронений, как это следует из обязательств Берлина в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами", - говорится далее.
Диппредставительство рассчитывает также, что германская сторона "в силу непреходящей исторической ответственности" публично осудит осквернения мемориалов и будет способствовать сохранению исторической памяти о подвиге Красной Армии и советского народа и противодействовать попыткам фальсификации и забвения событий тех лет.
Посольство напоминает, что 22 июня является трагической датой, разделившей жизнь всех жителей СССР на "до" и "после". "Война пришла в каждый дом, разлучила семьи, разрушила мечты, принесла неисчислимые горе и страдания", - подчеркивается в заявлении.
В дипмиссии подчеркнули, что РФ рассматривает злодеяния Третьего рейха на территории СССР в качестве геноцида народов Советского Союза, что закреплено в соответствующем заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 марта 2023 года. "Память о жертвах – священна. Забвение преступлений нацизма – недопустимо", - добавили в посольстве.