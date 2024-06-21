https://ria.ru/20240621/germaniya-1954608675.html

Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов

Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов - РИА Новости, 21.06.2024

Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов

На территории ФРГ стали чаще происходить случаи вандализма на советских военно-мемориальных объектах, российская сторона призывает германские власти принять... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:51

2024-06-21T18:51

2024-06-21T18:51

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. На территории ФРГ стали чаще происходить случаи вандализма на советских военно-мемориальных объектах, российская сторона призывает германские власти принять меры по обеспечению их сохранности и публично осудит осквернения, говорится в комментарий посольства РФ по случаю 83-й годовщины нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. "Приходится с прискорбием констатировать, что в современной Европе продолжают осуществляться акты вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов. К сожалению, подобные инциденты в последнее время участились и в Германии", - сообщили в посольстве.Посольство расценивает акты осквернения советских мемориалов и захоронений в качестве "вопиющего надругательства над памятью павших в борьбе с гитлеровским режимом" и неуважения к их потомкам. "Призываем германские органы власти принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности советских воинских мемориалов и захоронений, как это следует из обязательств Берлина в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами", - говорится далее. Диппредставительство рассчитывает также, что германская сторона "в силу непреходящей исторической ответственности" публично осудит осквернения мемориалов и будет способствовать сохранению исторической памяти о подвиге Красной Армии и советского народа и противодействовать попыткам фальсификации и забвения событий тех лет. Посольство напоминает, что 22 июня является трагической датой, разделившей жизнь всех жителей СССР на "до" и "после". "Война пришла в каждый дом, разлучила семьи, разрушила мечты, принесла неисчислимые горе и страдания", - подчеркивается в заявлении. В дипмиссии подчеркнули, что РФ рассматривает злодеяния Третьего рейха на территории СССР в качестве геноцида народов Советского Союза, что закреплено в соответствующем заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 марта 2023 года. "Память о жертвах – священна. Забвение преступлений нацизма – недопустимо", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html

https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html

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