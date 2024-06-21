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В ГД внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 21.06.2024
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11:09 21.06.2024 (обновлено: 12:38 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/gd-1954455903.html
В ГД внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
В ГД внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 21.06.2024
В ГД внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
В Госдуму внесли законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах нежелательных организаций, документ появился в думской электронной базе. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:09
2024-06-21T12:38
общество
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах нежелательных организаций, документ появился в думской электронной базе."Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", — сказано в проекте.Кроме того, законопроект предполагает запрет на размещение рекламы на интернет-ресурсах общественных и религиозных объединений или других организаций, если суд признает их экстремистскими.Как указано в пояснительной записке, владельцы информационных ресурсов, ведущих провокационную деятельность в нарушение интересов России, зачастую продолжают получать доходы от рекламы. Это позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию.Документ подготовила группа депутатов и сенаторов, в ее составе Александр Хинштейн и Андрей Клишас. Поправки предлагается внести в федеральные законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе".
https://ria.ru/20240611/gosduma-1952227413.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы на сайтах нежелательных организаций

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах нежелательных организаций, документ появился в думской электронной базе.
"Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", — сказано в проекте.
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Кроме того, законопроект предполагает запрет на размещение рекламы на интернет-ресурсах общественных и религиозных объединений или других организаций, если суд признает их экстремистскими.
Как указано в пояснительной записке, владельцы информационных ресурсов, ведущих провокационную деятельность в нарушение интересов России, зачастую продолжают получать доходы от рекламы. Это позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию.
Документ подготовила группа депутатов и сенаторов, в ее составе Александр Хинштейн и Андрей Клишас.
Поправки предлагается внести в федеральные законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе".
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