https://ria.ru/20240621/gd-1954455903.html

В ГД внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

В ГД внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 21.06.2024

В ГД внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

В Госдуму внесли законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах нежелательных организаций, документ появился в думской электронной базе. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:09

2024-06-21T11:09

2024-06-21T12:38

общество

госдума рф

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах нежелательных организаций, документ появился в думской электронной базе."Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", — сказано в проекте.Кроме того, законопроект предполагает запрет на размещение рекламы на интернет-ресурсах общественных и религиозных объединений или других организаций, если суд признает их экстремистскими.Как указано в пояснительной записке, владельцы информационных ресурсов, ведущих провокационную деятельность в нарушение интересов России, зачастую продолжают получать доходы от рекламы. Это позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию.Документ подготовила группа депутатов и сенаторов, в ее составе Александр Хинштейн и Андрей Клишас. Поправки предлагается внести в федеральные законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе".

https://ria.ru/20240611/gosduma-1952227413.html

https://ria.ru/20240402/otvetstvennost-1937319968.html

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общество, госдума рф