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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - РИА Новости, 21.06.2024
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15:26 21.06.2024
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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - РИА Новости, 21.06.2024
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:26
2024-06-21T15:26
экономика
россия
газпром
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания. "Со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 691 миллион кубометров газа – достигнут 19 июня", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил июньский рекорд суточных поставок газа российским потребителям

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСчетчик газа
Счетчик газа - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания.
"Со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 691 миллион кубометров газа – достигнут 19 июня", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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