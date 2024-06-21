https://ria.ru/20240621/gazprom-1954541840.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - РИА Новости, 21.06.2024

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:26

2024-06-21T15:26

2024-06-21T15:26

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый рекорд в 691 миллион кубометров достигнут 19 июня, сообщила компания. "Со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 691 миллион кубометров газа – достигнут 19 июня", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

https://ria.ru/20231002/gaz-1900005104.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, газпром