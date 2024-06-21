https://ria.ru/20240621/gaz-1954534390.html

Сахалинский депутат предложил лишить Японию газа в ответ на санкции

Сахалинский депутат предложил лишить Японию газа в ответ на санкции - РИА Новости, 21.06.2024

Сахалинский депутат предложил лишить Японию газа в ответ на санкции

Депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников считает, что очередной пакет санкций Японии не повлияет на РФ, и предложил в ответ на ограничения лишить РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:03

2024-06-21T15:03

2024-06-21T15:03

россия

япония

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есимаса хаяси

дмитрий медведев

владимир путин

экономика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников считает, что очередной пакет санкций Японии не повлияет на РФ, и предложил в ответ на ограничения лишить ее газа. "Эти рестрикции мы уже перестали считать, и в любом случае жизнь в стране продолжается. Санкции больше вредят не нам, а Японии: их экономика ведь во многом зависит от нашего сырья. Может быть, России тоже стоит наложить санкции и перестать им продавать газ: отрубить поставки и пусть они, как говорят у нас в народе, идут лесом", - рассказал политик в беседе с РИА Новости. По словам парламентария, недальновидная политика руководства Японии лишает ее будущего. "Все когда-нибудь вернется на круги своя, и торговля с нашим ближайшим соседом возобновится. Но сейчас Япония не является самостоятельной страной, а фактически стала сателлитом США, которые на нее давят по всем вопросам. И нынешние власти Японии не думают о будущем: ведь несмотря на разногласия между нами по территориальному вопросу, торговать и хорошо жить с соседом – это основополагающая часть жизни каждого государства", - отметил Болотников. В пятницу генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна вводит санкции против 41 компании и 11 частных лиц из России, а также против 11 предприятий и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против РФ. Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций - в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934376393.html

https://ria.ru/20240621/rostekh-1954431849.html

https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954456340.html

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россия, япония, сша, есимаса хаяси, дмитрий медведев, владимир путин, экономика