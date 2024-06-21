https://ria.ru/20240621/gaubitsa-1954556138.html

СМИ: ВСУ применили немецкие гаубицы для ударов по России

СМИ: ВСУ применили немецкие гаубицы для ударов по России - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ: ВСУ применили немецкие гаубицы для ударов по России

Украинские военные стали использовать немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 для нанесения ударов по территории России, сообщает посетивший позиции ВСУ... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:12

2024-06-21T16:12

2024-06-21T16:15

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные стали использовать немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 для нанесения ударов по территории России, сообщает посетивший позиции ВСУ корреспондент Бьерн Штритцель в репортаже для Bild."Сейчас у нас есть возможность сопроводить военных, выполняющих миссию, когда они выведут гаубицу из укрытия на огневую позицию и нанесут удары по заранее определенной цели внутри территории России, а затем быстро отступят", — рассказал он.Штритцель отметил, что подобная тактика связана с угрозой, которую представляют российские БПЛА. Гаубица Panzerhaubitze 2000, по словам корреспондента, применяется для того, чтобы остановить продвижение российской армии в Харьковской области.Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он отметил, что Германия, как поставщик оружия Украине, не становится стороной конфликта.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240621/bomba-1954513629.html

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в мире, германия, россия, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины, bild, нато