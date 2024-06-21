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СМИ: ВСУ применили немецкие гаубицы для ударов по России - РИА Новости, 21.06.2024
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16:12 21.06.2024 (обновлено: 16:15 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/gaubitsa-1954556138.html
СМИ: ВСУ применили немецкие гаубицы для ударов по России
СМИ: ВСУ применили немецкие гаубицы для ударов по России - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ: ВСУ применили немецкие гаубицы для ударов по России
Украинские военные стали использовать немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 для нанесения ударов по территории России, сообщает посетивший позиции ВСУ... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:12
2024-06-21T16:15
в мире
германия
россия
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные стали использовать немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 для нанесения ударов по территории России, сообщает посетивший позиции ВСУ корреспондент Бьерн Штритцель в репортаже для Bild."Сейчас у нас есть возможность сопроводить военных, выполняющих миссию, когда они выведут гаубицу из укрытия на огневую позицию и нанесут удары по заранее определенной цели внутри территории России, а затем быстро отступят", — рассказал он.Штритцель отметил, что подобная тактика связана с угрозой, которую представляют российские БПЛА. Гаубица Panzerhaubitze 2000, по словам корреспондента, применяется для того, чтобы остановить продвижение российской армии в Харьковской области.Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он отметил, что Германия, как поставщик оружия Украине, не становится стороной конфликта.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240621/bomba-1954513629.html
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в мире, германия, россия, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины, bild, нато
В мире, Германия, Россия, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Bild, НАТО
СМИ: ВСУ применили немецкие гаубицы для ударов по России

Bild: ВСУ бьют немецкой гаубицей Panzerhaubitze 2000 по территории России

© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные стали использовать немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 для нанесения ударов по территории России, сообщает посетивший позиции ВСУ корреспондент Бьерн Штритцель в репортаже для Bild.
"Сейчас у нас есть возможность сопроводить военных, выполняющих миссию, когда они выведут гаубицу из укрытия на огневую позицию и нанесут удары по заранее определенной цели внутри территории России, а затем быстро отступят", — рассказал он.
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Штритцель отметил, что подобная тактика связана с угрозой, которую представляют российские БПЛА. Гаубица Panzerhaubitze 2000, по словам корреспондента, применяется для того, чтобы остановить продвижение российской армии в Харьковской области.
Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он отметил, что Германия, как поставщик оружия Украине, не становится стороной конфликта.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
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