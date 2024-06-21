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Франция пообещала Ливану поддержку на границе с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
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19:38 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/frantsiya-1954617897.html
Франция пообещала Ливану поддержку на границе с Израилем, пишут СМИ
Франция пообещала Ливану поддержку на границе с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
Франция пообещала Ливану поддержку на границе с Израилем, пишут СМИ
Франция поддержит ВС Ливана, если Бейрут решит разместить их на границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности, сообщает издание Breaking... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:38
2024-06-21T19:38
в мире
ливан
израиль
франция
исраэль кац
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Франция поддержит ВС Ливана, если Бейрут решит разместить их на границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на неназванного французского чиновника. "Мы должны быть готовы содействовать усиленному присутствию ВС Ливана на юге Ливана, чтобы способствовать обеспечению безопасности ливанского народа и суверенитета ливанского государства", - приводит издание слова должностного лица. Согласно чиновнику, Франция рассматривает разные инициативы помощи Ливану, например, проведение конференции с целью призвать другие страны оказать поддержку операции на южной границе. Должностное лицо подчеркнуло, что Бейрут и другие столицы обсуждают возможные меры по обеспечению безопасности юга страны. Издание, однако, отмечает, что чиновник сделал это заявление до обострения разногласий между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в среду, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20231211/khezbolla-1915156093.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901538810.html
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в мире, ливан, израиль, франция, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Франция, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла
Франция пообещала Ливану поддержку на границе с Израилем, пишут СМИ

Breaking Defense: Франция поддержит ВС Ливана на границе с Израилем

© РИА Новости / Артур ГабдрахмановГраница Израиля с Ливаном
Граница Израиля с Ливаном - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Граница Израиля с Ливаном. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Франция поддержит ВС Ливана, если Бейрут решит разместить их на границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на неназванного французского чиновника.
"Мы должны быть готовы содействовать усиленному присутствию ВС Ливана на юге Ливана, чтобы способствовать обеспечению безопасности ливанского народа и суверенитета ливанского государства", - приводит издание слова должностного лица.
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Согласно чиновнику, Франция рассматривает разные инициативы помощи Ливану, например, проведение конференции с целью призвать другие страны оказать поддержку операции на южной границе.
Должностное лицо подчеркнуло, что Бейрут и другие столицы обсуждают возможные меры по обеспечению безопасности юга страны.
Издание, однако, отмечает, что чиновник сделал это заявление до обострения разногласий между Израилем и Ливаном.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в среду, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреЛиванИзраильФранцияИсраэль КацХасан НасруллаХезболла
 
 
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