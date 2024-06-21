https://ria.ru/20240621/frantsiya-1954476834.html

Во Франции на кандидата в депутаты напали на рынке

Во Франции на кандидата в депутаты напали на рынке - РИА Новости, 21.06.2024

Во Франции на кандидата в депутаты напали на рынке

На кандидата в депутаты от правой партии "Национальное объединение" (RN), которой опросы прочат победу на внеочередных выборах в парламент Франции, совершили... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:20

2024-06-21T12:20

2024-06-21T12:20

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франция

сент-этьен

европарламент

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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. На кандидата в депутаты от правой партии "Национальное объединение" (RN), которой опросы прочат победу на внеочередных выборах в парламент Франции, совершили нападение, когда он раздавал листовки на рынке в департаменте Луара на востоке страны, сообщает издание Point. За 10 дней до первого тура выборов Эрве Брей, 68-летний кандидат в депутаты от RN, проводил кампанию в коммунне Сент-Этьен. Когда он общался с народом на рынке, к нему направилась компания из четырёх человек, одетых в чёрное и в масках. Они угрожали кандидату и другим членам RN, а затем начали толкать их. Брей, у которого установлен кардиостимулятор, был госпитализирован с инсультом. Партия подала жалобу в полицию, было начато расследование по статье "насилие в организованной группе". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции "Национальное объединение" более чем в два раза опередило коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240618/politico-1953647184.html

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в мире, франция, сент-этьен, европарламент