Рейтинг@Mail.ru
Во Франции испугались ответных ударов России по самолетам F-16 - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/france-1954561095.html
Во Франции испугались ответных ударов России по самолетам F-16
Во Франции испугались ответных ударов России по самолетам F-16 - РИА Новости, 21.06.2024
Во Франции испугались ответных ударов России по самолетам F-16
Истребители F-16, которые Запад планирует поставить ВСУ, могут оказаться бесполезны на фронте из-за российской ПВО, пишет французская газета Midi Libre. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:32
2024-06-21T16:32
специальная военная операция на украине
россия
франция
украина
сергей лавров
андрей картаполов
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939586470_0:76:3077:1807_1920x0_80_0_0_41e27ce1925fcb72491014c45e55c198.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Истребители F-16, которые Запад планирует поставить ВСУ, могут оказаться бесполезны на фронте из-за российской ПВО, пишет французская газета Midi Libre.В материале уточняется, что основную проблему представляет система С-400, из-за которой западные истребители будут вынуждены лететь на низких высотах, что сильно повлияет на их эффективность."На столь малых высотах ракеты запускаются в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и вынуждены подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, на которых находятся их цели. Поэтому они и близко не набирают той скорости или высоты, как в случае с запуском с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковой скорости", — пишет французская газета.В статье отмечается, что имеющиеся в арсенале НАТО ракеты Meteor способны достигать большой дальности, но они несовместимы с американскими F-16.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954291188.html
https://ria.ru/20240621/turky-1954526654.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939586470_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_f4e22411daa39f37d2912beb1c74dd0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, украина, сергей лавров, андрей картаполов, нато, вооруженные силы украины, госдума рф, f-16, с-400 «триумф», в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Украина, Сергей Лавров, Андрей Картаполов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, F-16, С-400 «Триумф», В мире
Во Франции испугались ответных ударов России по самолетам F-16

Midi Libre: российская ПВО сделает F-16 бесполезными на украинском фронте

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Истребители F-16, которые Запад планирует поставить ВСУ, могут оказаться бесполезны на фронте из-за российской ПВО, пишет французская газета Midi Libre.
В материале уточняется, что основную проблему представляет система С-400, из-за которой западные истребители будут вынуждены лететь на низких высотах, что сильно повлияет на их эффективность.
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
На Западе раскрыли, в какой город направят F-16 для Украины
20 июня, 16:04
"На столь малых высотах ракеты запускаются в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и вынуждены подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, на которых находятся их цели. Поэтому они и близко не набирают той скорости или высоты, как в случае с запуском с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковой скорости", — пишет французская газета.
В статье отмечается, что имеющиеся в арсенале НАТО ракеты Meteor способны достигать большой дальности, но они несовместимы с американскими F-16.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Ханое - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
"Твой последний шанс". Турки поддержали предложение Путина по Украине
Вчера, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияУкраинаСергей ЛавровАндрей КартаполовНАТОВооруженные силы УкраиныГосдума РФF-16С-400 «Триумф»В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала