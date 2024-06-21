https://ria.ru/20240621/france-1954561095.html

Во Франции испугались ответных ударов России по самолетам F-16

Во Франции испугались ответных ударов России по самолетам F-16 - РИА Новости, 21.06.2024

Во Франции испугались ответных ударов России по самолетам F-16

Истребители F-16, которые Запад планирует поставить ВСУ, могут оказаться бесполезны на фронте из-за российской ПВО, пишет французская газета Midi Libre. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:32

2024-06-21T16:32

2024-06-21T16:32

специальная военная операция на украине

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андрей картаполов

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Истребители F-16, которые Запад планирует поставить ВСУ, могут оказаться бесполезны на фронте из-за российской ПВО, пишет французская газета Midi Libre.В материале уточняется, что основную проблему представляет система С-400, из-за которой западные истребители будут вынуждены лететь на низких высотах, что сильно повлияет на их эффективность."На столь малых высотах ракеты запускаются в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и вынуждены подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, на которых находятся их цели. Поэтому они и близко не набирают той скорости или высоты, как в случае с запуском с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковой скорости", — пишет французская газета.В статье отмечается, что имеющиеся в арсенале НАТО ракеты Meteor способны достигать большой дальности, но они несовместимы с американскими F-16.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954291188.html

https://ria.ru/20240621/turky-1954526654.html

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