Во Франции испугались ответных ударов России по самолетам F-16
Midi Libre: российская ПВО сделает F-16 бесполезными на украинском фронте
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16 ВВС Бельгии
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Истребители F-16, которые Запад планирует поставить ВСУ, могут оказаться бесполезны на фронте из-за российской ПВО, пишет французская газета Midi Libre.
В материале уточняется, что основную проблему представляет система С-400, из-за которой западные истребители будут вынуждены лететь на низких высотах, что сильно повлияет на их эффективность.
"На столь малых высотах ракеты запускаются в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и вынуждены подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, на которых находятся их цели. Поэтому они и близко не набирают той скорости или высоты, как в случае с запуском с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковой скорости", — пишет французская газета.
В статье отмечается, что имеющиеся в арсенале НАТО ракеты Meteor способны достигать большой дальности, но они несовместимы с американскими F-16.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.