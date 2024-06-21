https://ria.ru/20240621/fomin-1954556293.html

Телеведущая Китаева пришла в суд на продление ареста Фомину

Телеведущая Китаева пришла в суд на продление ареста Фомину - РИА Новости, 21.06.2024

Телеведущая Китаева пришла в суд на продление ареста Фомину

Телеведущая Мария Китаева посетила заседание суда по продлению ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:13

2024-06-21T16:13

2024-06-21T16:13

происшествия

россия

москва

александр фомин

тимур иванов

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Телеведущая Мария Китаева посетила заседание суда по продлению ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. В суд пришли родственники Фомина, а также Китаева, которая, предположительно, дружит с семьей обвиняемого. Ранее она присутствовала на слушаниях в отношении самого Иванова, адвокаты экс-замминистра говорили, что у него с Китаевой "общее хозяйство" и что они "живут одной семьей". Сегодня Басманный суд Москвы продлил Фомину срок содержания под стражей на срок до 23 сентября. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Басманный суд в четверг продлил срок ареста Иванову и Фомину до 23 сентября.

https://ria.ru/20240527/fomin-1948642876.html

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954324021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин