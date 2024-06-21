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Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину

Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину - РИА Новости, 21.06.2024

Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:52

2024-06-21T15:52

2024-06-21T15:55

дело замминистра обороны тимура иванова

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тимур иванов

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Фомину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 сентября", - огласила решение судья Елена Ленская.Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Фомин и его защитники не возражали. Публику допустили лишь до оглашения резолютивной части решения.По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).Басманный суд в четверг продлил срок ареста Иванову и Фомину до 23 сентября

https://radiosputnik.ru/20240620/ivanov-1954366516.html

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дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия, москва, александр фомин, тимур иванов, елена ленская