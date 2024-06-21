Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину
Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину по делу о взятках Иванову
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкCовладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы
Cовладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Фомину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 сентября", - огласила решение судья Елена Ленская.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Фомин и его защитники не возражали. Публику допустили лишь до оглашения резолютивной части решения.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Басманный суд в четверг продлил срок ареста Иванову и Фомину до 23 сентября