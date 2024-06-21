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Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину - РИА Новости, 21.06.2024
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15:52 21.06.2024 (обновлено: 15:55 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/fomin-1954550219.html
Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину
Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину - РИА Новости, 21.06.2024
Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:52
2024-06-21T15:55
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
россия
москва
александр фомин
тимур иванов
елена ленская
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Фомину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 сентября", - огласила решение судья Елена Ленская.Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Фомин и его защитники не возражали. Публику допустили лишь до оглашения резолютивной части решения.По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).Басманный суд в четверг продлил срок ареста Иванову и Фомину до 23 сентября
https://radiosputnik.ru/20240620/ivanov-1954366516.html
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дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия, москва, александр фомин, тимур иванов, елена ленская
Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Россия, Москва, Александр Фомин, Тимур Иванов, Елена Ленская
Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину

Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину по делу о взятках Иванову

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкCовладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы
Cовладелец Олимпситистроя Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Cовладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Фомину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 сентября", - огласила решение судья Елена Ленская.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Фомин и его защитники не возражали. Публику допустили лишь до оглашения резолютивной части решения.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Басманный суд в четверг продлил срок ареста Иванову и Фомину до 23 сентября
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Названа официальная причина увольнения Тимура Иванова из Минобороны
20 июня, 19:39
 
Дело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествияРоссияМоскваАлександр ФоминТимур ИвановЕлена Ленская
 
 
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