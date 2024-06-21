Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста бизнесмену Фомину
Продление ареста бизнесмену Фомину по делу Иванова рассмотрят в закрытом режиме
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкCовладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы. 21 июня 2024
Cовладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы. 21 июня 2024
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом попросил следователь по делу.
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"Ходатайство удовлетворить", - заявила судья Елена Ленская.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Басманный суд в четверг продлил срок ареста Иванову и Фомину до 23 сентября.
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