Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста бизнесмену Фомину - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 21.06.2024 (обновлено: 15:28 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/fomin-1954535056.html
Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста бизнесмену Фомину
Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста бизнесмену Фомину - РИА Новости, 21.06.2024
Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста бизнесмену Фомину
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:04
2024-06-21T15:28
происшествия
россия
москва
александр фомин
тимур иванов
елена ленская
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954542169_0:56:3124:1813_1920x0_80_0_0_45950645bbc4408cf9a147e0e2fd64c3.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом попросил следователь по делу. "Ходатайство удовлетворить", - заявила судья Елена Ленская. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Басманный суд в четверг продлил срок ареста Иванову и Фомину до 23 сентября.
https://ria.ru/20240527/fomin-1948641570.html
https://ria.ru/20240427/obzhalovanie-1942848706.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954542169_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_5f11482ba3693511bee8878d500d83f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, александр фомин, тимур иванов, елена ленская, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Александр Фомин, Тимур Иванов, Елена Ленская, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста бизнесмену Фомину

Продление ареста бизнесмену Фомину по делу Иванова рассмотрят в закрытом режиме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкCовладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы. 21 июня 2024
Cовладелец Олимпситистроя Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы. 21 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Cовладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, в зале заседаний в Басманном суде Москвы. 21 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом попросил следователь по делу.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Мосгорсуд оставил бизнесмена Фомина в СИЗО
27 мая, 14:19
"Ходатайство удовлетворить", - заявила судья Елена Ленская.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Басманный суд в четверг продлил срок ареста Иванову и Фомину до 23 сентября.
Видеотрансляция в зале судебных заседаний Московского городского суда, где проходит рассмотрение жалобы на арест совладельца ООО Олимпситистрой Александра Фомина - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Фигурант дела о взятке замминистра обороны обжаловал свой арест
27 апреля, 20:34
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр ФоминТимур ИвановЕлена ЛенскаяДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала