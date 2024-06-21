https://ria.ru/20240621/fomin-1954535056.html

Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста бизнесмену Фомину

Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста бизнесмену Фомину - РИА Новости, 21.06.2024

Суд закрыл рассмотрение вопроса о продлении ареста бизнесмену Фомину

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:04

2024-06-21T15:04

2024-06-21T15:28

происшествия

россия

москва

александр фомин

тимур иванов

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дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину, обвиняемому в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом попросил следователь по делу. "Ходатайство удовлетворить", - заявила судья Елена Ленская. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Басманный суд в четверг продлил срок ареста Иванову и Фомину до 23 сентября.

https://ria.ru/20240527/fomin-1948641570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, александр фомин, тимур иванов, елена ленская, дело замминистра обороны тимура иванова