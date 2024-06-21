https://ria.ru/20240621/fom-1954445523.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 21.06.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:24

2024-06-21T10:24

2024-06-21T10:25

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (81%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (57%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 23% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (48%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 14-16 июня 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240621/opros-1954408298.html

https://ria.ru/20240620/opros-1954205734.html

https://ria.ru/20240618/rabota-1953583632.html

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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество