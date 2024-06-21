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Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" откроется на ВДНХ 28 июня - РИА Новости, 21.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:49 21.06.2024 (обновлено: 17:10 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/film-1954569153.html
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" откроется на ВДНХ 28 июня
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" откроется на ВДНХ 28 июня - РИА Новости, 21.06.2024
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" откроется на ВДНХ 28 июня
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" откроется 28 июня на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ премьерой фильма "Авдеевка. Так... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:49
2024-06-21T17:10
культура
россия
авдеевка
донбасс
лариса долина
владимир машков
евгений князев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" откроется 28 июня на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ премьерой фильма "Авдеевка. Так выглядит война", сообщила пресс-служба выставки. "Фестиваль, посвященный героям специальной военной операции, пройдет с 28 по 30 июня на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ", — уточнили в материале. В премьерном фильме "Авдеевка. Так выглядит война" автора-документалиста RT Ольги Кирий и режиссера Абаса Али-Заде покажут пронзительные истории жителей Авдеевки. В роли рассказчика киноленты выступил спасатель МЧС, который вытаскивал людей из разрушенных авдеевских подвалов. Каждую из новелл предваряют стихи, написанные поэтами Донбасса, в исполнении народных артистов России Владимира Машкова, Ларисы Долиной и Евгения Князева. "Мы дважды попали под обстрел, когда, помимо основных съемок, ездили по адресам и искали людей, чьи родственники из России обратились к нам за помощью. Несколько лет у многих не было никакой связи с родными. Мы нашли пожилую женщину, сообщили ее дочери из Якутии, что мама жива. Эта незабываемая встреча тоже вошла в наш фильм!" — приводит пресс-служба слова автора кинокартины Ольги Кирий. На церемонии открытия выступят народная артистка Лариса Долина, группа "Зверобой", поэты Анна Долгарева, Анна Ревякина, Ольга Старушко, Влад Маленко, Дмитрий Филиппов, Дмитрий Мельников, Динара Керимова, симфонический оркестр композитора-неоклассика Игоря Скворцова. Кроме того, в программе фестиваля представлены 13 фильмов о героях специальной военной операции, бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и всех, кто стоит на защите Родины. Вход на фестиваль свободный — по предварительной регистрации. Основные показы пройдут 29-30 июня.
https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html
https://ria.ru/20231111/kino-1908852387.html
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россия, авдеевка, донбасс, лариса долина, владимир машков, евгений князев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), выставка-форум "россия", культура
Культура, Россия, Авдеевка, Донбасс, Лариса Долина, Владимир Машков, Евгений Князев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Выставка-форум "Россия", Культура
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" откроется на ВДНХ 28 июня

Фильм "Авдеевка" откроет фестиваль доккино "RT.Док: Время наших героев" 28 июня

© RTМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© RT
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" откроется 28 июня на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ премьерой фильма "Авдеевка. Так выглядит война", сообщила пресс-служба выставки.
«
"Фестиваль, посвященный героям специальной военной операции, пройдет с 28 по 30 июня на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ", — уточнили в материале.
Постер документального фильма Сила - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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8 апреля, 18:15
В премьерном фильме "Авдеевка. Так выглядит война" автора-документалиста RT Ольги Кирий и режиссера Абаса Али-Заде покажут пронзительные истории жителей Авдеевки. В роли рассказчика киноленты выступил спасатель МЧС, который вытаскивал людей из разрушенных авдеевских подвалов. Каждую из новелл предваряют стихи, написанные поэтами Донбасса, в исполнении народных артистов России Владимира Машкова, Ларисы Долиной и Евгения Князева.
«
"Мы дважды попали под обстрел, когда, помимо основных съемок, ездили по адресам и искали людей, чьи родственники из России обратились к нам за помощью. Несколько лет у многих не было никакой связи с родными. Мы нашли пожилую женщину, сообщили ее дочери из Якутии, что мама жива. Эта незабываемая встреча тоже вошла в наш фильм!" — приводит пресс-служба слова автора кинокартины Ольги Кирий.
На церемонии открытия выступят народная артистка Лариса Долина, группа "Зверобой", поэты Анна Долгарева, Анна Ревякина, Ольга Старушко, Влад Маленко, Дмитрий Филиппов, Дмитрий Мельников, Динара Керимова, симфонический оркестр композитора-неоклассика Игоря Скворцова.
Кроме того, в программе фестиваля представлены 13 фильмов о героях специальной военной операции, бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и всех, кто стоит на защите Родины.
Вход на фестиваль свободный — по предварительной регистрации. Основные показы пройдут 29-30 июня.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев"
11 ноября 2023, 14:41
 
КультураРоссияАвдеевкаДонбассЛариса ДолинаВладимир МашковЕвгений КнязевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Выставка-форум "Россия"Культура
 
 
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