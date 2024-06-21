https://ria.ru/20240621/fab-1954411058.html

В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК

В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК - РИА Новости, 21.06.2024

В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК

Российские войска впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом, утверждает в соцсети X журналист немецкой Bild... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T01:35

2024-06-21T01:35

2024-06-21T02:35

специальная военная операция на украине

россия

алексей леонков

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

фаб-3000

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские войска впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом, утверждает в соцсети X журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете."Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 M-54 УМПК <…> в прифронтовом селе Липцы Харьковской области", — утверждает Репке.Журналист сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором запечатлен прилет боеприпаса и мощный взрыв.Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.

https://ria.ru/20240322/aviabomba-1934831225.html

россия

харьковская область

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россия, алексей леонков, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, фаб-3000