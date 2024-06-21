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В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 21.06.2024 (обновлено: 02:35 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/fab-1954411058.html
В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК
В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК - РИА Новости, 21.06.2024
В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК
Российские войска впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом, утверждает в соцсети X журналист немецкой Bild... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T01:35
2024-06-21T02:35
специальная военная операция на украине
россия
алексей леонков
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
фаб-3000
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские войска впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом, утверждает в соцсети X журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете."Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 M-54 УМПК &lt;…&gt; в прифронтовом селе Липцы Харьковской области", — утверждает Репке.Журналист сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором запечатлен прилет боеприпаса и мощный взрыв.Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
https://ria.ru/20240322/aviabomba-1934831225.html
россия
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россия, алексей леонков, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, фаб-3000
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Леонков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, ФАБ-3000
В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК

Журналист Репке: ВС РФ впервые применили бомбу ФАБ-3000 с УМПК под Харьковом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские войска впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом, утверждает в соцсети X журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете.
«
"Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 M-54 УМПК <…> в прифронтовом селе Липцы Харьковской области", — утверждает Репке.
Журналист сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором запечатлен прилет боеприпаса и мощный взрыв.
Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.
В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
Авиабомба ФАБ-3000
Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000
22 марта, 03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей ЛеонковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьФАБ-3000
 
 
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