https://ria.ru/20240621/fab-1954411058.html
В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК
В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК - РИА Новости, 21.06.2024
В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК
Российские войска впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом, утверждает в соцсети X журналист немецкой Bild... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T01:35
2024-06-21T01:35
2024-06-21T02:35
специальная военная операция на украине
россия
алексей леонков
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
фаб-3000
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские войска впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом, утверждает в соцсети X журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете."Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 M-54 УМПК <…> в прифронтовом селе Липцы Харьковской области", — утверждает Репке.Журналист сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором запечатлен прилет боеприпаса и мощный взрыв.Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
https://ria.ru/20240322/aviabomba-1934831225.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей леонков, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, фаб-3000
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Леонков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, ФАБ-3000
В Германии заявили о первом применении ВС России авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК
Журналист Репке: ВС РФ впервые применили бомбу ФАБ-3000 с УМПК под Харьковом
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские войска впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) под Харьковом, утверждает в соцсети X журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете.
«
"Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000
M-54 УМПК <…> в прифронтовом селе Липцы Харьковской области
", — утверждает Репке.
Журналист сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором запечатлен прилет боеприпаса и мощный взрыв.
Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.
В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.