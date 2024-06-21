https://ria.ru/20240621/eydelman-1954576135.html
Прокуратура направила следствию материалы по Эйдельман* и Трояновой*
Прокуратура направила следствию материалы по Эйдельман* и Трояновой* - РИА Новости, 21.06.2024
Прокуратура направила следствию материалы по Эйдельман* и Трояновой*
Уголовное дело о реабилитации нацизма могут завести на историка Тамару Эйдельман*, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:05
2024-06-21T17:05
2024-06-21T17:13
россия
яна троянова
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма могут завести на историка Тамару Эйдельман*, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что в ходе мониторинга был выявлен администрируемый Эйдельман* публичный канал, где размещена видеозапись ее авторской программы, "содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества"."Материалы прокурорской проверки в отношении Тамары Эйдельман* направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.Кроме того, актриса-иноагент Яна Троянова* в интервью сделала заявление, "содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских". Подчеркивается, что данное видео было размещено на видеохостинге в публичном доступе."Прокуратура Москвы направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Яны Трояновой* по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ", - добавляется в сообщении.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
https://ria.ru/20240621/emigranty-1954282035.html
https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949309608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яна троянова, происшествия
Россия, Яна Троянова, Происшествия
Прокуратура направила следствию материалы по Эйдельман* и Трояновой*
Прокуратура: Тамаре Эйдельман и Яне Трояновой грозит уголовное преследование
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма могут завести на историка Тамару Эйдельман*, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что в ходе мониторинга был выявлен администрируемый Эйдельман* публичный канал, где размещена видеозапись ее авторской программы, "содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России
и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества".
"Материалы прокурорской проверки в отношении Тамары Эйдельман* направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
Кроме того, актриса-иноагент Яна Троянова* в интервью сделала заявление, "содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских". Подчеркивается, что данное видео было размещено на видеохостинге в публичном доступе.
"Прокуратура Москвы
направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Яны Трояновой* по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ", - добавляется в сообщении.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов