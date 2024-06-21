https://ria.ru/20240621/eydelman-1954576135.html

Прокуратура направила следствию материалы по Эйдельман* и Трояновой*

Прокуратура направила следствию материалы по Эйдельман* и Трояновой* - РИА Новости, 21.06.2024

Прокуратура направила следствию материалы по Эйдельман* и Трояновой*

Уголовное дело о реабилитации нацизма могут завести на историка Тамару Эйдельман*, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:05

2024-06-21T17:05

2024-06-21T17:13

россия

яна троянова

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма могут завести на историка Тамару Эйдельман*, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что в ходе мониторинга был выявлен администрируемый Эйдельман* публичный канал, где размещена видеозапись ее авторской программы, "содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества"."Материалы прокурорской проверки в отношении Тамары Эйдельман* направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.Кроме того, актриса-иноагент Яна Троянова* в интервью сделала заявление, "содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских". Подчеркивается, что данное видео было размещено на видеохостинге в публичном доступе."Прокуратура Москвы направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Яны Трояновой* по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ", - добавляется в сообщении.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов

https://ria.ru/20240621/emigranty-1954282035.html

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949309608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, яна троянова, происшествия