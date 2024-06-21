https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954591049.html

СМИ узнали о новом пакете антироссийских санкций ЕС

СМИ узнали о новом пакете антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ узнали о новом пакете антироссийских санкций ЕС

Новый 14-й антироссийский пакет санкций ЕС запретит любые частные перелёты, необходимые для перевозки россиян на деловые встречи или в места отдыха на... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:47

2024-06-21T17:47

2024-06-21T17:47

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новый 14-й антироссийский пакет санкций ЕС запретит любые частные перелёты, необходимые для перевозки россиян на деловые встречи или в места отдыха на территории Евросоюза, сообщает издание EUobserver со ссылкой на полученный документ. "Санкции ЕС приведут к дальнейшему ужесточению мер в отношении российской авиации. Новый запрет ЕС будет распространяться на все (частные - ред.) рейсы... для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза", - говорится в сообщении. По данным издания, речь идёт о рейсах, на которых российские физические или юридические лица, а также организации или ведомства могут самостоятельно определять место и время своих взлёта и посадки. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.

https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954578363.html

https://ria.ru/20240621/santsii-1954511319.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире