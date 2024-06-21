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СМИ узнали о новом пакете антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
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17:47 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954591049.html
СМИ узнали о новом пакете антироссийских санкций ЕС
СМИ узнали о новом пакете антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ узнали о новом пакете антироссийских санкций ЕС
Новый 14-й антироссийский пакет санкций ЕС запретит любые частные перелёты, необходимые для перевозки россиян на деловые встречи или в места отдыха на... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:47
2024-06-21T17:47
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новый 14-й антироссийский пакет санкций ЕС запретит любые частные перелёты, необходимые для перевозки россиян на деловые встречи или в места отдыха на территории Евросоюза, сообщает издание EUobserver со ссылкой на полученный документ. "Санкции ЕС приведут к дальнейшему ужесточению мер в отношении российской авиации. Новый запрет ЕС будет распространяться на все (частные - ред.) рейсы... для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза", - говорится в сообщении. По данным издания, речь идёт о рейсах, на которых российские физические или юридические лица, а также организации или ведомства могут самостоятельно определять место и время своих взлёта и посадки. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954578363.html
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жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
СМИ узнали о новом пакете антироссийских санкций ЕС

EUobserver: ЕС запретит россиянам частные перелеты на встречи и отдых

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новый 14-й антироссийский пакет санкций ЕС запретит любые частные перелёты, необходимые для перевозки россиян на деловые встречи или в места отдыха на территории Евросоюза, сообщает издание EUobserver со ссылкой на полученный документ.
"Санкции ЕС приведут к дальнейшему ужесточению мер в отношении российской авиации. Новый запрет ЕС будет распространяться на все (частные - ред.) рейсы... для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза", - говорится в сообщении.
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По данным издания, речь идёт о рейсах, на которых российские физические или юридические лица, а также организации или ведомства могут самостоятельно определять место и время своих взлёта и посадки.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.
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