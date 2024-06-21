Орбан назвал фон дер Ляйен прислужницей "вельзевула"
Орбан назвал лидера Европейской народной партии Вебера вельзевулом Евросоюза
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "девочкой-прислужницей" по сравнению с главой крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфредом Вебером, который сыграл роль "вельзевула" в ухудшении политики ЕС.
"Манфред Вебер - старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен - девочка-прислужница", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, в 2018 году Вебер запустил процесс против Венгрии о лишении ее права голоса, поскольку ранее партия Орбана Фидес помешала главе ЕНП стать председателем Еврокомиссии.
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"Созданная сейчас коалиция - либералы, левые и Европейская народная партия - под руководством Манфреда Вебера, который сыграл роль вельзевула в том, что политика Брюсселя стала ошибочной и испортилась... Это провоенная коалиция. Вместе собрались те, кто и дальше, и даже ускоренными темпами хочет втянуть Европу в войну, они открыто говорят об этом", - отметил Орбан.
Фидес до 2021 года входила в крупнейшую фракцию ЕП - правоцентристскую Европейскую народную партию, которую покинула из-за обвинений в отступлении Венгрии от демократии.
Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне.
Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом, будучи членом НАТО, не станет участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.