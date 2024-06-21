https://ria.ru/20240621/es-1954554410.html

ЕС может частично использовать доходы от активов России для помощи Украине

ЕС может частично использовать доходы от активов России для помощи Украине - РИА Новости, 21.06.2024

ЕС может частично использовать доходы от активов России для помощи Украине

ЕС может частично использовать доходы от замороженных активов РФ для военной помощи Киеву еще до согласования кредита на 50 миллиардов евро, сообщил журналистам РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:04

2024-06-21T16:04

2024-06-21T17:43

россия

украина

киев

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС может частично использовать доходы от замороженных активов РФ для военной помощи Киеву еще до согласования кредита на 50 миллиардов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, выступавший перед заседанием 24 июня Совета МИД стран сообщества. "Я надеюсь, что позитивное решение по этому вопросу может быть объявлено (главой дипломатии ЕС Жозепом) Боррелем уже в понедельник – об использовании какой-то суммы из доходов от иммобилизованных активов на военные нужды Украины. Кроме того, на будущее обсуждается вопрос с кредитом на 50 миллиардов евро", - сказал он. По его словам, глава евродипломатии в понедельник намерен объявить, в частности, о направлении 1,4 миллиарда евро из доходов от активов РФ в Европейский фонд мира на военную помощь Киеву.Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что согласование механизма для выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ ожидается "в течение месяцев". После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, евросоюз, санкции в отношении россии