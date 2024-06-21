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ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник - РИА Новости, 21.06.2024
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16:01 21.06.2024 (обновлено: 16:13 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/es-1954553196.html
ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник
ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник - РИА Новости, 21.06.2024
ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник
Евросоюз готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:01
2024-06-21T16:13
хамас
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."ЕС планирует новые санкции против ХАМАС в ближайшие недели, а также позже - против израильских поселенцев", - сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 24 июня.При этом он подчеркнул, что на самом заседании глав МИД ЕС в понедельник каких-либо решений по этому вопросу не будет.
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хамас, евросоюз, в мире
ХАМАС, Евросоюз, В мире
ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник

Источник: ЕС готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"ЕС планирует новые санкции против ХАМАС в ближайшие недели, а также позже - против израильских поселенцев", - сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 24 июня.
При этом он подчеркнул, что на самом заседании глав МИД ЕС в понедельник каких-либо решений по этому вопросу не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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20 июня, 08:00
 
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