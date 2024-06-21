https://ria.ru/20240621/es-1954553196.html

ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник

ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник - РИА Новости, 21.06.2024

ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник

Евросоюз готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:01

2024-06-21T16:01

2024-06-21T16:13

хамас

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."ЕС планирует новые санкции против ХАМАС в ближайшие недели, а также позже - против израильских поселенцев", - сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 24 июня.При этом он подчеркнул, что на самом заседании глав МИД ЕС в понедельник каких-либо решений по этому вопросу не будет.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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хамас, евросоюз, в мире