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ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник
ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник - РИА Новости, 21.06.2024
ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник
Евросоюз готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:01
2024-06-21T16:01
2024-06-21T16:13
хамас
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."ЕС планирует новые санкции против ХАМАС в ближайшие недели, а также позже - против израильских поселенцев", - сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 24 июня.При этом он подчеркнул, что на самом заседании глав МИД ЕС в понедельник каких-либо решений по этому вопросу не будет.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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хамас, евросоюз, в мире
ЕС готовит санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил источник
Источник: ЕС готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз готовит новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"ЕС планирует новые санкции против ХАМАС в ближайшие недели, а также позже - против израильских поселенцев", - сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 24 июня.
При этом он подчеркнул, что на самом заседании глав МИД ЕС в понедельник каких-либо решений по этому вопросу не будет.