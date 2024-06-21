Главы МИД ЕС обсудят визит Путина в КНДР
Боррель и главы МИД стран ЕС 24 июня обсудят российско-корейские отношения
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудит с главами МИД стран Евросоюза 24 июня недавнюю поездку президента России Владимира Путина в КНДР и сотрудничество между РФ и Северной Кореей, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, выступая в преддверии заседания глав европейских МИД.
"Да, будет обсуждаться эта поездка и сотрудничество между Россией и Северной Кореей… Мы будем внимательно следить за развитием событий вместе с нашими партнерами в Японии, Южной Корее и США", - сказал он.