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Главы МИД ЕС обсудят визит Путина в КНДР

Главы МИД ЕС обсудят визит Путина в КНДР - РИА Новости, 21.06.2024

Главы МИД ЕС обсудят визит Путина в КНДР

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудит с главами МИД стран Евросоюза 24 июня недавнюю поездку президента России Владимира Путина в КНДР и сотрудничество... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:56

2024-06-21T15:56

2024-06-21T16:08

россия

евросоюз

кндр (северная корея)

в мире

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япония

жозеп боррель

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудит с главами МИД стран Евросоюза 24 июня недавнюю поездку президента России Владимира Путина в КНДР и сотрудничество между РФ и Северной Кореей, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, выступая в преддверии заседания глав европейских МИД."Да, будет обсуждаться эта поездка и сотрудничество между Россией и Северной Кореей… Мы будем внимательно следить за развитием событий вместе с нашими партнерами в Японии, Южной Корее и США", - сказал он.

https://ria.ru/20240621/poslanie-1954479710.html

россия

кндр (северная корея)

брюссель

япония

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россия, евросоюз, кндр (северная корея), в мире, брюссель, япония, жозеп боррель, владимир путин, политика