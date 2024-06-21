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Главы МИД ЕС обсудят визит Путина в КНДР - РИА Новости, 21.06.2024
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15:56 21.06.2024 (обновлено: 16:08 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/es-1954551883.html
Главы МИД ЕС обсудят визит Путина в КНДР
Главы МИД ЕС обсудят визит Путина в КНДР - РИА Новости, 21.06.2024
Главы МИД ЕС обсудят визит Путина в КНДР
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудит с главами МИД стран Евросоюза 24 июня недавнюю поездку президента России Владимира Путина в КНДР и сотрудничество... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:56
2024-06-21T16:08
россия
евросоюз
кндр (северная корея)
в мире
брюссель
япония
жозеп боррель
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудит с главами МИД стран Евросоюза 24 июня недавнюю поездку президента России Владимира Путина в КНДР и сотрудничество между РФ и Северной Кореей, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, выступая в преддверии заседания глав европейских МИД."Да, будет обсуждаться эта поездка и сотрудничество между Россией и Северной Кореей… Мы будем внимательно следить за развитием событий вместе с нашими партнерами в Японии, Южной Корее и США", - сказал он.
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россия
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россия, евросоюз, кндр (северная корея), в мире, брюссель, япония, жозеп боррель, владимир путин, политика
Россия, Евросоюз, КНДР (Северная Корея), В мире, Брюссель, Япония, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Политика
Главы МИД ЕС обсудят визит Путина в КНДР

Боррель и главы МИД стран ЕС 24 июня обсудят российско-корейские отношения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудит с главами МИД стран Евросоюза 24 июня недавнюю поездку президента России Владимира Путина в КНДР и сотрудничество между РФ и Северной Кореей, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, выступая в преддверии заседания глав европейских МИД.
"Да, будет обсуждаться эта поездка и сотрудничество между Россией и Северной Кореей… Мы будем внимательно следить за развитием событий вместе с нашими партнерами в Японии, Южной Корее и США", - сказал он.
Президент России Владимир Путин на церемонии официальной встречи с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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