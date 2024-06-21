https://ria.ru/20240621/es-1954550507.html

ЕС намерен запретить входить в свои порты 27 грузовым судам

ЕС намерен запретить входить в свои порты 27 грузовым судам - РИА Новости, 21.06.2024

ЕС намерен запретить входить в свои порты 27 грузовым судам

ЕС намерен ввести санкции и запретить входы в свои порты 27 грузовым судам в рамках новых санкций по РФ, 11 из них зарегистрированы в России, сообщает издание... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:52

2024-06-21T15:52

2024-06-21T16:15

экономика

россия

евросоюз

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ЕС намерен ввести санкции и запретить входы в свои порты 27 грузовым судам в рамках новых санкций по РФ, 11 из них зарегистрированы в России, сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ."ЕС запретит входить в свои порты 27 грузовым судам", - говорится в материале.Под санкции, как ожидается, попадут суда "Красноярск", "Енисей", "Крымск", "Калининград", "Кемерово", Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria, и Saam FSU.Среди остальных судов есть суда под флагом Камеруна, Панамы, Сингапура, Габона, Коморских островов, Гвинеи-Бисау и островов Кука.Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.

https://ria.ru/20240620/flot-1954254087.html

https://ria.ru/20240621/santsii-1954511319.html

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экономика, россия, евросоюз