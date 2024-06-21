https://ria.ru/20240621/es-1954533570.html

В ЕС готовят ответ на принятие закона об иноагентах в Грузии

В ЕС готовят ответ на принятие закона об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 21.06.2024

В ЕС готовят ответ на принятие закона об иноагентах в Грузии

Евросоюз из-за принятия в Грузии закона об иноагентах изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне, сообщил портал Euractiv со... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:59

2024-06-21T14:59

2024-06-21T17:05

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Евросоюз из-за принятия в Грузии закона об иноагентах изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне, сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний проект документа."В рамках немедленных краткосрочных мер документ предлагает приостановку двусторонних визитов на высоком уровне, <...> паузу в обсуждениях, переговорах и подписании двусторонних соглашений в качестве немедленной реакции на текущую ситуацию", — указано в материале.Также ЕС изучает возможность приостановки встреч и мероприятий по соглашению об ассоциации.Закон об иноагентах в ГрузииСпикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили. За несколько дней до этого депутаты преодолели вето главы государства и приняли закон в первоначальной редакции.Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание сохранилось в первоначальной версии.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.В свою очередь, западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям.В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.В Евросоюзе грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что закон противоречит европейским принципам и ценностям.

https://ria.ru/20240603/ekspert-1950146196.html

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евросоюз, грузия, сша, в мире