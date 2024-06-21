https://ria.ru/20240621/es-1954498752.html

Совет ЕС одобрил начало переговоров по Украине и Молдавии с 25 июня

Совет ЕС одобрил начало переговоров по Украине и Молдавии с 25 июня - РИА Новости, 21.06.2024

Совет ЕС одобрил начало переговоров по Украине и Молдавии с 25 июня

Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил в пятницу начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии, сообщило бельгийское... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:20

2024-06-21T13:20

2024-06-21T13:41

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил в пятницу начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии, сообщило бельгийское председательство в ЕС.Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС."Совет утвердил общую позицию ЕС, в том числе рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", - сообщило представительство Бельгии в сети X.Европейская комиссия еще в начале ноября прошлого года официально рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. В ЕК также неоднократно подчеркивали, что считают, что Киев и Кишинев выполнили практически все необходимые условия для старта таких переговоров.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, молдавия