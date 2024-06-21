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Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 21.06.2024 (обновлено: 00:10 22.06.2024)
https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html
Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ
Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ
Основная часть Энергодара осталась без воды и света из-за украинской атаки, написал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-21T21:35
2024-06-22T00:10
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
запорожская аэс
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Основная часть Энергодара осталась без воды и света из-за украинской атаки, написал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале."Совершена очередная атака ВСУ по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Энергодара. В результате атаки дрона частично повреждена вторая городская подстанция. &lt;...&gt; Основная часть города сейчас находится без света и воды", — говорится в публикации.Сеновоз уточнил, что это единственная подстанция, которая снабжает город электричеством после того, как украинские военные разрушили другую — "Луч". Специалисты работают над ликвидацией последствий.После сегодняшней атаки никто не пострадал, добавил глава города.ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. Энергодар оказался обесточен. Вскоре электричество вернули, город запитали с Запорожской АЭС. Сама подстанция восстановлению не подлежит.Как рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, украинская артиллерия также била по периметру города, территория АЭС не пострадала.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
https://ria.ru/20240603/zaes-1950155319.html
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Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками, не подлежит восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС
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энергодар, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Запорожская АЭС
Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ

Основная часть Энергодара осталась без света и воды в результате атаки ВСУ

© Фото : официальный Telegram-канал главы ВГА города Энергодар Эдуарда СеновозаДым от пожара в Энергодаре
Дым от пожара в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : официальный Telegram-канал главы ВГА города Энергодар Эдуарда Сеновоза
Дым от пожара в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Основная часть Энергодара осталась без воды и света из-за украинской атаки, написал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.
"Совершена очередная атака ВСУ по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Энергодара. В результате атаки дрона частично повреждена вторая городская подстанция. <...> Основная часть города сейчас находится без света и воды", — говорится в публикации.
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Незадолго до этого в администрации Энергодара сообщили об ударе противника по подстанции "Радуга", повреждения получил трансформатор.

Сеновоз уточнил, что это единственная подстанция, которая снабжает город электричеством после того, как украинские военные разрушили другую — "Луч". Специалисты работают над ликвидацией последствий.
После сегодняшней атаки никто не пострадал, добавил глава города.
ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. Энергодар оказался обесточен. Вскоре электричество вернули, город запитали с Запорожской АЭС. Сама подстанция восстановлению не подлежит.
Как рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, украинская артиллерия также била по периметру города, территория АЭС не пострадала.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная АЭС в Европе — здесь насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.

Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
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