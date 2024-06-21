Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ
Основная часть Энергодара осталась без света и воды в результате атаки ВСУ
© Фото : официальный Telegram-канал главы ВГА города Энергодар Эдуарда СеновозаДым от пожара в Энергодаре
Дым от пожара в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Основная часть Энергодара осталась без воды и света из-за украинской атаки, написал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.
"Совершена очередная атака ВСУ по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Энергодара. В результате атаки дрона частично повреждена вторая городская подстанция. <...> Основная часть города сейчас находится без света и воды", — говорится в публикации.
Незадолго до этого в администрации Энергодара сообщили об ударе противника по подстанции "Радуга", повреждения получил трансформатор.
Сеновоз уточнил, что это единственная подстанция, которая снабжает город электричеством после того, как украинские военные разрушили другую — "Луч". Специалисты работают над ликвидацией последствий.
После сегодняшней атаки никто не пострадал, добавил глава города.
ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. Энергодар оказался обесточен. Вскоре электричество вернули, город запитали с Запорожской АЭС. Сама подстанция восстановлению не подлежит.
Как рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, украинская артиллерия также била по периметру города, территория АЭС не пострадала.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная АЭС в Европе — здесь насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.