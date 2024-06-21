https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html

Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ

Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ

Основная часть Энергодара осталась без воды и света из-за украинской атаки, написал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-21T21:35

2024-06-21T21:35

2024-06-22T00:10

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

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владимир путин

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Основная часть Энергодара осталась без воды и света из-за украинской атаки, написал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале."Совершена очередная атака ВСУ по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Энергодара. В результате атаки дрона частично повреждена вторая городская подстанция. <...> Основная часть города сейчас находится без света и воды", — говорится в публикации.Сеновоз уточнил, что это единственная подстанция, которая снабжает город электричеством после того, как украинские военные разрушили другую — "Луч". Специалисты работают над ликвидацией последствий.После сегодняшней атаки никто не пострадал, добавил глава города.ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. Энергодар оказался обесточен. Вскоре электричество вернули, город запитали с Запорожской АЭС. Сама подстанция восстановлению не подлежит.Как рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, украинская артиллерия также била по периметру города, территория АЭС не пострадала.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.

https://ria.ru/20240603/zaes-1950155319.html

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Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками, не подлежит восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС 2024-06-21T21:35 true PT0M07S

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энергодар, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, запорожская аэс