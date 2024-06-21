https://ria.ru/20240621/ekzamen-1954586684.html

Россотрудничество допустило, что не только Латвия введет языковой экзамен

Россотрудничество допустило, что не только Латвия введет языковой экзамен - РИА Новости, 21.06.2024

Россотрудничество допустило, что не только Латвия введет языковой экзамен

Нельзя исключать возможность введения обязательного экзамена на знание языка для россиян по аналогии с Латвией другими странами Прибалтики, но Россия... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:34

2024-06-21T17:34

2024-06-21T17:34

латвия

россия

прибалтика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Нельзя исключать возможность введения обязательного экзамена на знание языка для россиян по аналогии с Латвией другими странами Прибалтики, но Россия рассчитывает на здравомыслие и понимание недопустимости таких действий в этих странах, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Риск, безусловно, всегда есть. Мы видим как ведут себя и Литва, и Эстония, так что здесь говорить о том, что этот опыт не будет повторен кем-то из соседних стран, конечно, не приходится. Мы допускаем, что это может повториться, но мы рассчитываем, что всё-таки здравомыслие, которое должно возобладать в этих странах и понимание недопустимости этих действий, оно должно возобладать", - сказал Шевцов. Парламент Латвии на заседании в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которым сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ обязаны будут и ранее освобожденные категории граждан РФ, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону, нововведения коснутся примерно пяти тысяч человек.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, прибалтика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире