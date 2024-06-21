https://ria.ru/20240621/eksport-1954523150.html

Тамбовская область увеличила экспорт свинины в Китай

Тамбовская область увеличила экспорт свинины в Китай - РИА Новости, 21.06.2024

Тамбовская область увеличила экспорт свинины в Китай

За январь-май 2024 года объем отгрузки свинины из Тамбовской области в денежном эквиваленте составил 20,4 миллиона долларов, что на 17,2% выше по сравнению с... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:31

2024-06-21T14:31

2024-06-21T14:31

тамбовская область

китай

абхазия

максим егоров

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За январь-май 2024 года объем отгрузки свинины из Тамбовской области в денежном эквиваленте составил 20,4 миллиона долларов, что на 17,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Тамбовская область развивает торгово-экономические отношения с дружественной страной. Открытие китайского рынка для наших производителей способствует увеличению объемов экспорта. Наш регион динамично развивает партнерские внешнеэкономические отношения, работает над повышением качества и конкурентоспособности экспортной продукции, успешно выполняя задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - приводит пресс-служба слова главы области Максима Егорова. Отмечается, что агропромышленный комплекс Тамбовской области имеет достаточный экспортный потенциал, который позволяет ежегодно увеличивать объем продукции АПК региона, отправляемой на экспорт, а также расширять круг стран, приобретающих продукцию тамбовского агропрома. Потребителями тамбовской свинины являются Республика Беларусь, Абхазия, Армения, Китайская Народная Республика, Вьетнам. В последние годы растет заинтересованность китайских потребителей в данной продукции. На сегодняшний день главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия-производителя свинины и разрешило ввоз продукции в страну.

https://ria.ru/20240613/investitsii-1952710384.html

китай

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, абхазия, максим егоров