Тамбовская область увеличила экспорт свинины в Китай
Мясная продукция
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За январь-май 2024 года объем отгрузки свинины из Тамбовской области в денежном эквиваленте составил 20,4 миллиона долларов, что на 17,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Тамбовская область развивает торгово-экономические отношения с дружественной страной. Открытие китайского рынка для наших производителей способствует увеличению объемов экспорта. Наш регион динамично развивает партнерские внешнеэкономические отношения, работает над повышением качества и конкурентоспособности экспортной продукции, успешно выполняя задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - приводит пресс-служба слова главы области Максима Егорова.
Отмечается, что агропромышленный комплекс Тамбовской области имеет достаточный экспортный потенциал, который позволяет ежегодно увеличивать объем продукции АПК региона, отправляемой на экспорт, а также расширять круг стран, приобретающих продукцию тамбовского агропрома. Потребителями тамбовской свинины являются Республика Беларусь, Абхазия, Армения, Китайская Народная Республика, Вьетнам. В последние годы растет заинтересованность китайских потребителей в данной продукции.
На сегодняшний день главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия-производителя свинины и разрешило ввоз продукции в страну.