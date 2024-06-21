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Тамбовская область увеличила экспорт свинины в Китай - РИА Новости, 21.06.2024
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Тамбовская область
 
14:31 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/eksport-1954523150.html
Тамбовская область увеличила экспорт свинины в Китай
Тамбовская область увеличила экспорт свинины в Китай - РИА Новости, 21.06.2024
Тамбовская область увеличила экспорт свинины в Китай
За январь-май 2024 года объем отгрузки свинины из Тамбовской области в денежном эквиваленте составил 20,4 миллиона долларов, что на 17,2% выше по сравнению с... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:31
2024-06-21T14:31
тамбовская область
китай
абхазия
максим егоров
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За январь-май 2024 года объем отгрузки свинины из Тамбовской области в денежном эквиваленте составил 20,4 миллиона долларов, что на 17,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Тамбовская область развивает торгово-экономические отношения с дружественной страной. Открытие китайского рынка для наших производителей способствует увеличению объемов экспорта. Наш регион динамично развивает партнерские внешнеэкономические отношения, работает над повышением качества и конкурентоспособности экспортной продукции, успешно выполняя задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - приводит пресс-служба слова главы области Максима Егорова. Отмечается, что агропромышленный комплекс Тамбовской области имеет достаточный экспортный потенциал, который позволяет ежегодно увеличивать объем продукции АПК региона, отправляемой на экспорт, а также расширять круг стран, приобретающих продукцию тамбовского агропрома. Потребителями тамбовской свинины являются Республика Беларусь, Абхазия, Армения, Китайская Народная Республика, Вьетнам. В последние годы растет заинтересованность китайских потребителей в данной продукции. На сегодняшний день главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия-производителя свинины и разрешило ввоз продукции в страну.
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китай, абхазия, максим егоров
Тамбовская область, Китай, Абхазия, Максим Егоров

Тамбовская область увеличила экспорт свинины в Китай

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМясная продукция
Мясная продукция - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мясная продукция
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За январь-май 2024 года объем отгрузки свинины из Тамбовской области в денежном эквиваленте составил 20,4 миллиона долларов, что на 17,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Тамбовская область развивает торгово-экономические отношения с дружественной страной. Открытие китайского рынка для наших производителей способствует увеличению объемов экспорта. Наш регион динамично развивает партнерские внешнеэкономические отношения, работает над повышением качества и конкурентоспособности экспортной продукции, успешно выполняя задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - приводит пресс-служба слова главы области Максима Егорова.
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Отмечается, что агропромышленный комплекс Тамбовской области имеет достаточный экспортный потенциал, который позволяет ежегодно увеличивать объем продукции АПК региона, отправляемой на экспорт, а также расширять круг стран, приобретающих продукцию тамбовского агропрома. Потребителями тамбовской свинины являются Республика Беларусь, Абхазия, Армения, Китайская Народная Республика, Вьетнам. В последние годы растет заинтересованность китайских потребителей в данной продукции.
На сегодняшний день главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия-производителя свинины и разрешило ввоз продукции в страну.
 
Тамбовская областьКитайАбхазияМаксим Егоров
 
 
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