https://ria.ru/20240621/ekspert-1954495132.html

Эксперт оценил сообщение о вспышке холеры среди украинских военных

Эксперт оценил сообщение о вспышке холеры среди украинских военных - РИА Новости, 21.06.2024

Эксперт оценил сообщение о вспышке холеры среди украинских военных

Ситуация по холере в России остается благополучной на протяжении уже многих десятилетий, но учитывая риск ее завоза из других стран, постоянно проводится... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:05

2024-06-21T13:05

2024-06-21T13:27

россия

киев

владимир чуланов

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуация по холере в России остается благополучной на протяжении уже многих десятилетий, но учитывая риск ее завоза из других стран, постоянно проводится комплекс мероприятий по недопущению ее распространения, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.Ранее в пророссийском подполье города Херсона сообщили РИА Новости, что вспышка холеры зафиксирована среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии."В Российской Федерации ситуация по холере на протяжении многих десятилетий остается благополучной. Однако, учитывая риск завоза холеры из других стран, в Российской Федерации постоянно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения случаев холеры", - сказал Чуланов.Он отметил, что в постоянном режиме поддерживается готовность медицинских организаций и лабораторий на случай выявления больных холерой.Профилактические прививки против данного заболевания проводят по эпидемическим показаниям лицам, выезжающим в неблагополучные по холере регионы, также иммунопрофилактика холеры предусмотрена для населения регионов в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, пояснил Чуланов.

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россия, киев, владимир чуланов