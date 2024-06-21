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Эксперт оценил действия США в украинском кризисе - РИА Новости, 21.06.2024
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11:14 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/ekspert-1954456851.html
Эксперт оценил действия США в украинском кризисе
Эксперт оценил действия США в украинском кризисе - РИА Новости, 21.06.2024
Эксперт оценил действия США в украинском кризисе
Действия США, разрешивших Киеву удары по России, говорят о том, что в украинском кризисе стороны пока не готовы идти на компромисс, более того, есть потенциал... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:14
2024-06-21T11:14
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
высшая школа экономики (вшэ)
лев (прага)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Действия США, разрешивших Киеву удары по России, говорят о том, что в украинском кризисе стороны пока не готовы идти на компромисс, более того, есть потенциал для эскалации, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон не менял свою политику, разрешая Киеву применять американское оружие против российских солдат во всех граничащих с Украиной районах. "Мы можем констатировать, что пока стороны не готовы идти на компромисс, а это означает, что, к сожалению, конфликт еще какое-то время будет продолжаться. И у конфликта в целом остается еще потенциал для эскалации", - сказал Сокольщик. Эксперт напомнил о том, что в последние несколько недель в контексте украинского кризиса наблюдался "тренд" на дипломатическое урегулирование. Тем не менее, ожидать благодаря ему перемирия в ближайшее время не стоит. "Этот эскалационный потенциал есть в сфере ядерного компонента. Страны НАТО говорят, что будут модернизировать свое вооружение и приводить в боевую готовность. Россия проводит ядерные учения сдерживающего характера, чтобы охладить буйные головы на Западе", - резюмировал Сокольщик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240525/nato-1948293039.html
https://ria.ru/20240621/patriot-1954447386.html
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949952949.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, высшая школа экономики (вшэ), лев (прага)
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, Высшая школа экономики (ВШЭ), Лев (Прага)
Эксперт оценил действия США в украинском кризисе

Эксперт: действия США показывают, что у конфликта на Украине возможна эскалация

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Действия США, разрешивших Киеву удары по России, говорят о том, что в украинском кризисе стороны пока не готовы идти на компромисс, более того, есть потенциал для эскалации, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон не менял свою политику, разрешая Киеву применять американское оружие против российских солдат во всех граничащих с Украиной районах.
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"Мы можем констатировать, что пока стороны не готовы идти на компромисс, а это означает, что, к сожалению, конфликт еще какое-то время будет продолжаться. И у конфликта в целом остается еще потенциал для эскалации", - сказал Сокольщик.
Эксперт напомнил о том, что в последние несколько недель в контексте украинского кризиса наблюдался "тренд" на дипломатическое урегулирование. Тем не менее, ожидать благодаря ему перемирия в ближайшее время не стоит.
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"Этот эскалационный потенциал есть в сфере ядерного компонента. Страны НАТО говорят, что будут модернизировать свое вооружение и приводить в боевую готовность. Россия проводит ядерные учения сдерживающего характера, чтобы охладить буйные головы на Западе", - резюмировал Сокольщик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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