https://ria.ru/20240621/efimov-1954406468.html

Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ

Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ - РИА Новости, 21.06.2024

Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ

В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) вдоль Люблинской улицы в Текстильщиках построят деловой квартал, инвестиции в проект оцениваются... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:05

2024-06-21T14:05

2024-06-21T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) вдоль Люблинской улицы в Текстильщиках построят деловой квартал, инвестиции в проект оцениваются примерно в 11 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Неэффективно используемый участок площадью 1,86 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 22. В рамках редевелопмента здесь планируется создать современное деловое пространство, в котором появится более 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются почти в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ примерно в 525 миллионов рублей", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы.Как уточняется в сообщении, недалеко от метро "Печатники" предполагается построить 46 тысяч квадратных метров деловой и общественной недвижимости, в том числе офисы, торговые центры, кафе и рестораны.

https://ria.ru/20240620/efimov-1954114792.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы