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Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ - РИА Новости, 21.06.2024
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14:05 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/efimov-1954406468.html
Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ
Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ - РИА Новости, 21.06.2024
Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ
В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) вдоль Люблинской улицы в Текстильщиках построят деловой квартал, инвестиции в проект оцениваются... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:05
2024-06-21T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) вдоль Люблинской улицы в Текстильщиках построят деловой квартал, инвестиции в проект оцениваются примерно в 11 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Неэффективно используемый участок площадью 1,86 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 22. В рамках редевелопмента здесь планируется создать современное деловое пространство, в котором появится более 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются почти в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ примерно в 525 миллионов рублей", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы.Как уточняется в сообщении, недалеко от метро "Печатники" предполагается построить 46 тысяч квадратных метров деловой и общественной недвижимости, в том числе офисы, торговые центры, кафе и рестораны.
https://ria.ru/20240620/efimov-1954114792.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) вдоль Люблинской улицы в Текстильщиках построят деловой квартал, инвестиции в проект оцениваются примерно в 11 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Неэффективно используемый участок площадью 1,86 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 22. В рамках редевелопмента здесь планируется создать современное деловое пространство, в котором появится более 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются почти в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ примерно в 525 миллионов рублей", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы.
Как уточняется в сообщении, недалеко от метро "Печатники" предполагается построить 46 тысяч квадратных метров деловой и общественной недвижимости, в том числе офисы, торговые центры, кафе и рестораны.
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