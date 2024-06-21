Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) вдоль Люблинской улицы в Текстильщиках построят деловой квартал, инвестиции в проект оцениваются примерно в 11 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Неэффективно используемый участок площадью 1,86 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 22. В рамках редевелопмента здесь планируется создать современное деловое пространство, в котором появится более 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются почти в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ примерно в 525 миллионов рублей", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы.
Как уточняется в сообщении, недалеко от метро "Печатники" предполагается построить 46 тысяч квадратных метров деловой и общественной недвижимости, в том числе офисы, торговые центры, кафе и рестораны.