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Ефимов: в Москве по программе КРТ возведут 30 гостиниц - РИА Новости, 21.06.2024
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10:07 21.06.2024 (обновлено: 10:56 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/efimov-1954405534.html
Ефимов: в Москве по программе КРТ возведут 30 гостиниц
Ефимов: в Москве по программе КРТ возведут 30 гостиниц - РИА Новости, 21.06.2024
Ефимов: в Москве по программе КРТ возведут 30 гостиниц
В Москве построят 30 гостиниц по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:07
2024-06-21T10:56
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве построят 30 гостиниц по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов."Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тысячи квадратных метров. В совокупности они будут рассчитаны более чем на 7 тысяч номеров. Будущие гостиницы появятся на юге, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, севере, северо-западе и северо-востоке города, а также в Зеленограде и ТиНАО", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. В частности, девять гостиниц совокупной площадью 326 тысяч квадратных метров появится на северо-востоке столицы. По пять гостиниц планируется построить на востоке и юге Москвы, общая площадь объектов составит 85 и 163 тысячи квадратных метров соответственно.Один из самых крупных объектов должна построить компания "Интел-Групп" в Ростокине. Заключенный между городом и инвестором договор предполагает редевелопмент территории в 5 гектаров, на которых появится деловой квартал с гостиничным комплексом на тысячу номеров (более 72 тысяч квадратных метров).
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: в Москве по программе КРТ возведут 30 гостиниц

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве построят 30 гостиниц по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов.
"Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тысячи квадратных метров. В совокупности они будут рассчитаны более чем на 7 тысяч номеров. Будущие гостиницы появятся на юге, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, севере, северо-западе и северо-востоке города, а также в Зеленограде и ТиНАО", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, девять гостиниц совокупной площадью 326 тысяч квадратных метров появится на северо-востоке столицы. По пять гостиниц планируется построить на востоке и юге Москвы, общая площадь объектов составит 85 и 163 тысячи квадратных метров соответственно.
Один из самых крупных объектов должна построить компания "Интел-Групп" в Ростокине. Заключенный между городом и инвестором договор предполагает редевелопмент территории в 5 гектаров, на которых появится деловой квартал с гостиничным комплексом на тысячу номеров (более 72 тысяч квадратных метров).
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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