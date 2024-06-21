https://ria.ru/20240621/efimov-1954405534.html

Ефимов: в Москве по программе КРТ возведут 30 гостиниц

Ефимов: в Москве по программе КРТ возведут 30 гостиниц - РИА Новости, 21.06.2024

Ефимов: в Москве по программе КРТ возведут 30 гостиниц

В Москве построят 30 гостиниц по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:07

2024-06-21T10:07

2024-06-21T10:56

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве построят 30 гостиниц по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политики Владимир Ефимов."Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тысячи квадратных метров. В совокупности они будут рассчитаны более чем на 7 тысяч номеров. Будущие гостиницы появятся на юге, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, севере, северо-западе и северо-востоке города, а также в Зеленограде и ТиНАО", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. В частности, девять гостиниц совокупной площадью 326 тысяч квадратных метров появится на северо-востоке столицы. По пять гостиниц планируется построить на востоке и юге Москвы, общая площадь объектов составит 85 и 163 тысячи квадратных метров соответственно.Один из самых крупных объектов должна построить компания "Интел-Групп" в Ростокине. Заключенный между городом и инвестором договор предполагает редевелопмент территории в 5 гектаров, на которых появится деловой квартал с гостиничным комплексом на тысячу номеров (более 72 тысяч квадратных метров).

https://ria.ru/20240620/efimov-1954114014.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва