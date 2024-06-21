https://ria.ru/20240621/drony-1954503487.html

В России создали мобильную зарядную станцию для беспилотников

В России создали мобильную зарядную станцию для беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024

В России создали мобильную зарядную станцию для беспилотников

В России создана и испытывается мобильная зарядная станция-"аэродром" для электрических беспилотников вертолетного типа "Дронопорт", которая значительно... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:36

2024-06-21T13:36

2024-06-21T13:44

безопасность

технологии

россия

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КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. В России создана и испытывается мобильная зарядная станция-"аэродром" для электрических беспилотников вертолетного типа "Дронопорт", которая значительно расширит дальность и продолжительность полёта БПЛА, сообщил РИА Новости гендиректор - генеральный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев. "Дронопорт" представлен на международном военно-морском салоне "Флот-2024". РИА Новости является официальным информационным партнером салона. "Дронопорт - это, по сути дела, станция "зарядки" дронов, сброса и обмена информации с беспилотника. Данная разработка может быть реализована как в мобильном, так и в стационарном варианте. Концепция очень интересная, может работать как в специальном, так и гражданском варианте. Ведутся испытания, у разработки уже есть ряд заказчиков", - сказал он. По словам Анцева, "Дронопорт" можно использовать для обеспечения постоянного мониторинга дронами автотрасс, сопровождения колонн военной техники и многих других задач. "Это - автономный модуль, мобильный аэродром, который позволяет электрическим беспилотным вертолетам перезаряжаться и работать бесконечное количество времени, продлевая тем самым обусловленную техническими характеристиками продолжительность их полета в полтора часа", - подчеркнул Анцев. Собеседник агентства добавил, что "Дронопорт" оснащён собственным метеокомплексом, что позволит беспилотникам приземляться именно на ту станцию, где этому будут наиболее способствовать погодные условия. Научно-производственное предприятие "Радар ммс" - один из российских лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов. Среди направлений работы компании: радиолокационные комплексы, робототехника, беспилотные летательные аппараты, метео- и магнитометрические системы, а также скоростные суда и комплексы морского базирования.

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https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

https://ria.ru/20240619/berezhok-1953921366.html

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безопасность, технологии, россия