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Боец рассказал, как ВСУ применяют ночные FPV-дроны под Херсоном - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 21.06.2024 (обновлено: 04:27 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/drony-1954416859.html
Боец рассказал, как ВСУ применяют ночные FPV-дроны под Херсоном
Боец рассказал, как ВСУ применяют ночные FPV-дроны под Херсоном - РИА Новости, 21.06.2024
Боец рассказал, как ВСУ применяют ночные FPV-дроны под Херсоном
Украинская армия активно применяет FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на херсонском направлении, из-за чего работать ночью российским танкам... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T04:09
2024-06-21T04:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Украинская армия активно применяет FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на херсонском направлении, из-за чего работать ночью российским танкам сейчас даже опаснее, чем днем, сообщил РИА Новости командир танкового взвода группировки войск "Днепр" с позывным "Чип". "Ночные выезды бывают… И ночью и днем (количество FPV противника - ред.) одинаково. Даже ночью, можно сказать, опасней работать. Потому что мы их сами визуально можем не наблюдать и вовремя не заметить эти птички… Да, очень много, достаточно, и они их не жалеют, применяют очень активно", - сказал танкист. Для прикрытия российских танков от беспилотников противника российские боевые машины оборудованы "мангалами" и средствами РЭБ, а на задании их сопровождают мобильные противодронные расчеты ВС РФ.
https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал, как ВСУ применяют ночные FPV-дроны под Херсоном

Боец ВС России: ВСУ активно применяют ночные FPV-дроны на Херсонском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 июн - РИА Новости. Украинская армия активно применяет FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на херсонском направлении, из-за чего работать ночью российским танкам сейчас даже опаснее, чем днем, сообщил РИА Новости командир танкового взвода группировки войск "Днепр" с позывным "Чип".
"Ночные выезды бывают… И ночью и днем (количество FPV противника - ред.) одинаково. Даже ночью, можно сказать, опасней работать. Потому что мы их сами визуально можем не наблюдать и вовремя не заметить эти птички… Да, очень много, достаточно, и они их не жалеют, применяют очень активно", - сказал танкист.
Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО запускает FPC-дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России
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Для прикрытия российских танков от беспилотников противника российские боевые машины оборудованы "мангалами" и средствами РЭБ, а на задании их сопровождают мобильные противодронные расчеты ВС РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
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