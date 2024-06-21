https://ria.ru/20240621/dron-1954580874.html

Российские специалисты разработали морской дрон "Водомерка"

Российские специалисты разработали морской дрон "Водомерка" - РИА Новости, 21.06.2024

Российские специалисты разработали морской дрон "Водомерка"

В России создан многофункциональный безэкипажный катер "Водомерка", предназначенный для разведки и защиты кораблей ВМФ от морских дронов противника, сообщил РИА РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:58

2024-06-21T17:58

2024-06-21T17:58

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дроны

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КРОНШТАДТ, 21 июн - РИА Новости. В России создан многофункциональный безэкипажный катер "Водомерка", предназначенный для разведки и защиты кораблей ВМФ от морских дронов противника, сообщил РИА Новости в ходе международного военно-морского салона "Флот-2024" представитель компании-разработчика данного БЭК "Авиационная и морская электроника" (АМЭ, Санкт-Петербург). Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона. "На выставке "Флот-2024" мы представляем безэкипажный катер "Водомерка". Изначально он создавался для министерства транспорта для проведения гидрографических работ, сейчас мы дорабатываем его в интересах Военно-морского флота. Данный БЭК способен в том числе выполнять задачи разведки, патрулирования и защиты наших кораблей от морских дронов противника, его можно применять и как ударное средство", - сказал он. Собеседник агентства пояснил, что данный безэкипажный дрон назвали "Водомеркой", поскольку изначально он предназначался для построения 3D-модели дна. "Военный заказчик обратил внимание на наш БЭК из-за его высокой автономности, возможности хождения по маршруту без контроля оператора. Направление морских дронов перспективное, многие предприятия сейчас этим занимаются. Отмечу, что АМЭ первыми в РФ сделали бесплотный катер таких размеров", - подчеркнули в компании. По данным, представленным на стенде компании, длина "Водомерки" - 10 метров, полезная нагрузка до 1,5 тонн, скорость - до 30 морских узлов (55,5 км/ч).

https://ria.ru/20240619/podlodki-1954019248.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, безопасность, дроны