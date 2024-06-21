https://ria.ru/20240621/dom-1954622465.html
Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела
Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела - РИА Новости, 21.06.2024
Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела
Повреждённый дом в Первомайске в Луганской Народной Республики начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела ВСУ, сообщил глава местной... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:09
2024-06-21T20:09
2024-06-21T21:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
первомайск
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954622139_0:63:953:599_1920x0_80_0_0_6f0f1335f79ffb0dd0b54cbb9f866af0.jpg
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Повреждённый дом в Первомайске в Луганской Народной Республики начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела ВСУ, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин."Ситуация по-прежнему остается тяжелой - в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться", - сообщил Колягин в Telegram-канале.На месте продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники.
https://ria.ru/20240621/udar-1954622612.html
луганская народная республика
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954622139_0:0:953:716_1920x0_80_0_0_5678d51f951f26d8d551c4fe31f058a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Первомайск, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела
Поврежденный дом в Первомайске начал рушиться при ликвидации последствий атаки