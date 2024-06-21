https://ria.ru/20240621/dom-1954622465.html

Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела

Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела - РИА Новости, 21.06.2024

Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела

Повреждённый дом в Первомайске в Луганской Народной Республики начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела ВСУ, сообщил глава местной... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T20:09

2024-06-21T20:09

2024-06-21T21:47

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

первомайск

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954622139_0:63:953:599_1920x0_80_0_0_6f0f1335f79ffb0dd0b54cbb9f866af0.jpg

ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Повреждённый дом в Первомайске в Луганской Народной Республики начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела ВСУ, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин."Ситуация по-прежнему остается тяжелой - в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться", - сообщил Колягин в Telegram-канале.На месте продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники.

https://ria.ru/20240621/udar-1954622612.html

луганская народная республика

первомайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)