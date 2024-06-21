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Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 21.06.2024 (обновлено: 21:47 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/dom-1954622465.html
Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела
Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела - РИА Новости, 21.06.2024
Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела
Повреждённый дом в Первомайске в Луганской Народной Республики начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела ВСУ, сообщил глава местной... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:09
2024-06-21T21:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
первомайск
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Повреждённый дом в Первомайске в Луганской Народной Республики начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела ВСУ, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин.&quot;Ситуация по-прежнему остается тяжелой - в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться&quot;, - сообщил Колягин в Telegram-канале.На месте продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники.
https://ria.ru/20240621/udar-1954622612.html
луганская народная республика
первомайск
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луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Первомайск, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поврежденный дом в ЛНР начал рушиться при ликвидации последствий обстрела

Поврежденный дом в Первомайске начал рушиться при ликвидации последствий атаки

© СоцсетиПовреждённый дом в Первомайске в ЛНР начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела
Повреждённый дом в Первомайске в ЛНР начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела
© Соцсети
Повреждённый дом в Первомайске в ЛНР начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Повреждённый дом в Первомайске в Луганской Народной Республики начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела ВСУ, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин.
«

"Ситуация по-прежнему остается тяжелой - в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться", - сообщил Колягин в Telegram-канале.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники.
Сотрудники Следственного комитета РФ по ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Три человека пострадали при ударе ВСУ по дому в Первомайске в ЛНР
Вчера, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПервомайскВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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