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Источник: ЕС хочет в июне подписать с Украиной документ по безопасности - РИА Новости, 21.06.2024
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15:54 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/dokument-1954550919.html
Источник: ЕС хочет в июне подписать с Украиной документ по безопасности
Источник: ЕС хочет в июне подписать с Украиной документ по безопасности - РИА Новости, 21.06.2024
Источник: ЕС хочет в июне подписать с Украиной документ по безопасности
ЕС хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:54
2024-06-21T15:54
в мире
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник перед заседанием Совета министров иностранных дел стран сообщества, которое пройдет в понедельник 24 июня. "Министры обсудят обязательства в области безопасности по отношению к Украине, мы надеемся подписать их к концу месяца. Это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины", - сообщил он. По словам источника, подобные обязательства "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
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в мире, украина, брюссель, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз
Источник: ЕС хочет в июне подписать с Украиной документ по безопасности

ЕС хочет к концу июня подписать с Украиной документ по безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник перед заседанием Совета министров иностранных дел стран сообщества, которое пройдет в понедельник 24 июня.
«
"Министры обсудят обязательства в области безопасности по отношению к Украине, мы надеемся подписать их к концу месяца. Это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины", - сообщил он.
По словам источника, подобные обязательства "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
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