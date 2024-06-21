https://ria.ru/20240621/dokument-1954550919.html

Источник: ЕС хочет в июне подписать с Украиной документ по безопасности

Источник: ЕС хочет в июне подписать с Украиной документ по безопасности - РИА Новости, 21.06.2024

Источник: ЕС хочет в июне подписать с Украиной документ по безопасности

ЕС хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:54

2024-06-21T15:54

2024-06-21T15:54

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник перед заседанием Совета министров иностранных дел стран сообщества, которое пройдет в понедельник 24 июня. "Министры обсудят обязательства в области безопасности по отношению к Украине, мы надеемся подписать их к концу месяца. Это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины", - сообщил он. По словам источника, подобные обязательства "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".

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