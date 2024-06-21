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Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства - РИА Новости, 21.06.2024
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22:27 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/desyatiletie_detstva-1954638555.html
Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства
Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства - РИА Новости, 21.06.2024
Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исключил вице-премьера Татьяну Голикову из состава Координационного совета по проведению Десятилетия детства, назначив его... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:27
2024-06-21T22:27
политика
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исключил вице-премьера Татьяну Голикову из состава Координационного совета по проведению Десятилетия детства, назначив его председателем вице-премьера Дмитрия Чернышенко, соответствующее постановление опубликовано на портале официальной и правовой информации. "Включить в состав Координационного совета при правительстве РФ по проведению в РФ Десятилетия детства, утвержденный распоряжением правительства РФ... заместителя председателя правительства РФ Чернышенко Д. Н. в качестве председателя Совета, исключив из его состава Голикову Т. А", - говорится в документе за подписью Мишустина.
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политика, россия, михаил мишустин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства

Мишустин исключил Голикову из состава совета по проведению Десятилетия детства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исключил вице-премьера Татьяну Голикову из состава Координационного совета по проведению Десятилетия детства, назначив его председателем вице-премьера Дмитрия Чернышенко, соответствующее постановление опубликовано на портале официальной и правовой информации.
"Включить в состав Координационного совета при правительстве РФ по проведению в РФ Десятилетия детства, утвержденный распоряжением правительства РФ... заместителя председателя правительства РФ Чернышенко Д. Н. в качестве председателя Совета, исключив из его состава Голикову Т. А", - говорится в документе за подписью Мишустина.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинТатьяна ГоликоваДмитрий Чернышенко
 
 
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