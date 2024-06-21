https://ria.ru/20240621/desyatiletie_detstva-1954638555.html

Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства

Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства - РИА Новости, 21.06.2024

Чернышенко возглавил Координационный совет по Десятилетию детства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исключил вице-премьера Татьяну Голикову из состава Координационного совета по проведению Десятилетия детства, назначив его... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T22:27

2024-06-21T22:27

2024-06-21T22:27

политика

россия

михаил мишустин

татьяна голикова

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исключил вице-премьера Татьяну Голикову из состава Координационного совета по проведению Десятилетия детства, назначив его председателем вице-премьера Дмитрия Чернышенко, соответствующее постановление опубликовано на портале официальной и правовой информации. "Включить в состав Координационного совета при правительстве РФ по проведению в РФ Десятилетия детства, утвержденный распоряжением правительства РФ... заместителя председателя правительства РФ Чернышенко Д. Н. в качестве председателя Совета, исключив из его состава Голикову Т. А", - говорится в документе за подписью Мишустина.

https://ria.ru/20240604/kuratory-1950319706.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, михаил мишустин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко