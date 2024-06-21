https://ria.ru/20240621/derevo-1954606785.html

В центре Воронежа на девушку упало дерево

В центре Воронежа на девушку упало дерево - РИА Новости, 21.06.2024

В центре Воронежа на девушку упало дерево

СК начал проверку поле опубликованного в соцсетях видео падения дерева на проходившую мимо девушку в центре Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:39

2024-06-21T18:39

2024-06-21T18:39

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. СК начал проверку поле опубликованного в соцсетях видео падения дерева на проходившую мимо девушку в центре Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону. "Следственными органами организовано проведение доследственной проверки по озвученной в СМИ информации о получении травмы девушкой в результате падения дерева в Центральном районе города Воронежа. Для оказания медицинской помощи пострадавшая доставлена в больницу", - говорится в сообщении. Ветер скоростью до 23 метров в секунду бушует в Воронеже и области с вечера четверга. По данным мэрии на 18.55 мск 20 июня, в городе упало 27 деревьев. В пятницу падение деревьев из-за ветра продолжилось. Днем в пятницу в местных Telegram-каналах появилось видео с улицы Орджоникидзе в центре Воронежа, на котором показано, как на идущую девушку падает огромная ветка дерева, полностью накрыв пострадавшую. Как отметила мэрия Воронежа, упавшее дерево "росло на придомовой территории, земля на кадастре, зона ответственности обслуживающей жилье организации".

https://ria.ru/20240620/moskva-1954265118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)