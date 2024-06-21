В центре Воронежа на девушку упало дерево
СК Воронежа начал проверку после падения дерева на девушку в центре города
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНа девушку упало дерево на улице Орджоникидзе в Воронеже
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
На девушку упало дерево на улице Орджоникидзе в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. СК начал проверку поле опубликованного в соцсетях видео падения дерева на проходившую мимо девушку в центре Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону.
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"Следственными органами организовано проведение доследственной проверки по озвученной в СМИ информации о получении травмы девушкой в результате падения дерева в Центральном районе города Воронежа. Для оказания медицинской помощи пострадавшая доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Ветер скоростью до 23 метров в секунду бушует в Воронеже и области с вечера четверга. По данным мэрии на 18.55 мск 20 июня, в городе упало 27 деревьев. В пятницу падение деревьев из-за ветра продолжилось. Днем в пятницу в местных Telegram-каналах появилось видео с улицы Орджоникидзе в центре Воронежа, на котором показано, как на идущую девушку падает огромная ветка дерева, полностью накрыв пострадавшую.
Как отметила мэрия Воронежа, упавшее дерево "росло на придомовой территории, земля на кадастре, зона ответственности обслуживающей жилье организации".
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