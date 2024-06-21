Рейтинг@Mail.ru
В центре Воронежа на девушку упало дерево - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/derevo-1954606785.html
В центре Воронежа на девушку упало дерево
В центре Воронежа на девушку упало дерево - РИА Новости, 21.06.2024
В центре Воронежа на девушку упало дерево
СК начал проверку поле опубликованного в соцсетях видео падения дерева на проходившую мимо девушку в центре Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:39
2024-06-21T18:39
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954605767_212:0:1081:489_1920x0_80_0_0_df7d58df21134638b390c16cfcdbaaf9.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. СК начал проверку поле опубликованного в соцсетях видео падения дерева на проходившую мимо девушку в центре Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону. "Следственными органами организовано проведение доследственной проверки по озвученной в СМИ информации о получении травмы девушкой в результате падения дерева в Центральном районе города Воронежа. Для оказания медицинской помощи пострадавшая доставлена в больницу", - говорится в сообщении. Ветер скоростью до 23 метров в секунду бушует в Воронеже и области с вечера четверга. По данным мэрии на 18.55 мск 20 июня, в городе упало 27 деревьев. В пятницу падение деревьев из-за ветра продолжилось. Днем в пятницу в местных Telegram-каналах появилось видео с улицы Орджоникидзе в центре Воронежа, на котором показано, как на идущую девушку падает огромная ветка дерева, полностью накрыв пострадавшую. Как отметила мэрия Воронежа, упавшее дерево "росло на придомовой территории, земля на кадастре, зона ответственности обслуживающей жилье организации".
https://ria.ru/20240620/moskva-1954265118.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954605767_429:0:1081:489_1920x0_80_0_0_590561a21b52d90220436f83db239aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В центре Воронежа на девушку упало дерево

СК Воронежа начал проверку после падения дерева на девушку в центре города

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНа девушку упало дерево на улице Орджоникидзе в Воронеже
На девушку упало дерево на улице Орджоникидзе в Воронеже
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
На девушку упало дерево на улице Орджоникидзе в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. СК начал проверку поле опубликованного в соцсетях видео падения дерева на проходившую мимо девушку в центре Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону.
«
"Следственными органами организовано проведение доследственной проверки по озвученной в СМИ информации о получении травмы девушкой в результате падения дерева в Центральном районе города Воронежа. Для оказания медицинской помощи пострадавшая доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Ветер скоростью до 23 метров в секунду бушует в Воронеже и области с вечера четверга. По данным мэрии на 18.55 мск 20 июня, в городе упало 27 деревьев. В пятницу падение деревьев из-за ветра продолжилось. Днем в пятницу в местных Telegram-каналах появилось видео с улицы Орджоникидзе в центре Воронежа, на котором показано, как на идущую девушку падает огромная ветка дерева, полностью накрыв пострадавшую.
Как отметила мэрия Воронежа, упавшее дерево "росло на придомовой территории, земля на кадастре, зона ответственности обслуживающей жилье организации".
Дерево, упавшее на мужчину на севере Москвы. Пострадавший скончался на месте - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Мужчина погиб из-за падения дерева на севере Москвы
20 июня, 15:12
 
ПроисшествияВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала