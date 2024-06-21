https://ria.ru/20240621/delo-1954549085.html

В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне

В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне - РИА Новости, 21.06.2024

В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:48

2024-06-21T15:48

2024-06-21T15:48

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

вадим снегирев

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю. Об инциденте ранее рассказал заместитель главы Сочи Вадим Снегирев. Он опубликовал кадры, на которых видно, как пара идет с полными пакетами для мусора, затем один из них женщина сжигает в Вечном огне. Снегирев пояснил, что пара была задержана полицейскими и сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы, на нарушителей завели административные протоколы. По данным следствия, женщина жгла вещи у "Братской могилы советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях города Сочи". Она бросила в пламя несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Оперативные службы нашли ее и доставили к следователю. Во время допроса она полностью признала свою вину. В отношении женщины завели уголовное дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России" ( пункт "б" часть 2 статьи 243.4 УК РФ). "В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении данного преступления", - говорится в Telegram-канале регионального главка СК. Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.

https://ria.ru/20240620/muzhchina-1954372354.html

https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html

сочи

россия

краснодарский край

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, вадим снегирев, следственный комитет россии (ск рф)