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В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне - РИА Новости, 21.06.2024
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15:48 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/delo-1954549085.html
В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне
В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне - РИА Новости, 21.06.2024
В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне
Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:48
2024-06-21T15:48
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
вадим снегирев
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю. Об инциденте ранее рассказал заместитель главы Сочи Вадим Снегирев. Он опубликовал кадры, на которых видно, как пара идет с полными пакетами для мусора, затем один из них женщина сжигает в Вечном огне. Снегирев пояснил, что пара была задержана полицейскими и сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы, на нарушителей завели административные протоколы. По данным следствия, женщина жгла вещи у "Братской могилы советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях города Сочи". Она бросила в пламя несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Оперативные службы нашли ее и доставили к следователю. Во время допроса она полностью признала свою вину. В отношении женщины завели уголовное дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России" ( пункт "б" часть 2 статьи 243.4 УК РФ). "В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении данного преступления", - говорится в Telegram-канале регионального главка СК. Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.
https://ria.ru/20240620/muzhchina-1954372354.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, вадим снегирев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Вадим Снегирев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне

СК возбудил уголовное дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне в Сочи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю.
Об инциденте ранее рассказал заместитель главы Сочи Вадим Снегирев. Он опубликовал кадры, на которых видно, как пара идет с полными пакетами для мусора, затем один из них женщина сжигает в Вечном огне. Снегирев пояснил, что пара была задержана полицейскими и сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы, на нарушителей завели административные протоколы.
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По данным следствия, женщина жгла вещи у "Братской могилы советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях города Сочи". Она бросила в пламя несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Оперативные службы нашли ее и доставили к следователю. Во время допроса она полностью признала свою вину.
В отношении женщины завели уголовное дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России" ( пункт "б" часть 2 статьи 243.4 УК РФ).
«
"В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении данного преступления", - говорится в Telegram-канале регионального главка СК.
Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайВадим СнегиревСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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