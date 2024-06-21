В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне
СК возбудил уголовное дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне в Сочи
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю.
Об инциденте ранее рассказал заместитель главы Сочи Вадим Снегирев. Он опубликовал кадры, на которых видно, как пара идет с полными пакетами для мусора, затем один из них женщина сжигает в Вечном огне. Снегирев пояснил, что пара была задержана полицейскими и сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы, на нарушителей завели административные протоколы.
По данным следствия, женщина жгла вещи у "Братской могилы советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях города Сочи". Она бросила в пламя несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Оперативные службы нашли ее и доставили к следователю. Во время допроса она полностью признала свою вину.
В отношении женщины завели уголовное дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России" ( пункт "б" часть 2 статьи 243.4 УК РФ).
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"В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении данного преступления", - говорится в Telegram-канале регионального главка СК.
Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.