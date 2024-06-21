https://ria.ru/20240621/delegatsiya-1954611235.html

Делегация комитета компартии Китая провинции Хэйлунцзян посетила офис РЭЦ

Делегация комитета компартии Китая провинции Хэйлунцзян посетила офис РЭЦ - РИА Новости, 21.06.2024

Делегация комитета компартии Китая провинции Хэйлунцзян посетила офис РЭЦ

Представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) во главе с генеральным директором Вероникой Никишиной и комитета Коммунистической партии Китая... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:59

2024-06-21T18:59

2024-06-21T18:59

экономика

китай

хэйлунцзян

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) во главе с генеральным директором Вероникой Никишиной и комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян во главе с первым секретарем партийного комитета господином Сюй Цином провели рабочую встречу в офисе РЭЦ в Москве, сообщает центр."В ходе встречи обсуждались направления совместной работы по развитию российско-китайского внешнеторгового сотрудничества, а также возможности использования новых инструментов продвижения российского экспорта под брендом "Сделано в России", в том числе через площадку постоянно действующего павильона Good Food Russia в Харбине", - говорится в сообщении.Участники встречи также высоко оценили итоги фестиваля-ярмарки российских продуктов под брендом "Сделано в России", который прошел в городе Харбин в мае 2024 года."И российский, и китайский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества, и это доказывается цифрами. В 2023 году мы значительно увеличили несырьевой неэнергетический экспорт в Китай, и нам еще есть куда расти - основой роста товарооборота мы видим именно товары ННЭ, в том числе конечную потребительскую продукцию", - сообщила Никишина.По итогам обсуждения стороны наметили конкретные шаги в виде дорожной карты для реализации договоренностей.

https://ria.ru/20240621/sertifikat-1954578460.html

китай

хэйлунцзян

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, хэйлунцзян, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)