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Делегация комитета компартии Китая провинции Хэйлунцзян посетила офис РЭЦ - РИА Новости, 21.06.2024
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18:59 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/delegatsiya-1954611235.html
Делегация комитета компартии Китая провинции Хэйлунцзян посетила офис РЭЦ
Делегация комитета компартии Китая провинции Хэйлунцзян посетила офис РЭЦ - РИА Новости, 21.06.2024
Делегация комитета компартии Китая провинции Хэйлунцзян посетила офис РЭЦ
Представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) во главе с генеральным директором Вероникой Никишиной и комитета Коммунистической партии Китая... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:59
2024-06-21T18:59
экономика
китай
хэйлунцзян
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) во главе с генеральным директором Вероникой Никишиной и комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян во главе с первым секретарем партийного комитета господином Сюй Цином провели рабочую встречу в офисе РЭЦ в Москве, сообщает центр."В ходе встречи обсуждались направления совместной работы по развитию российско-китайского внешнеторгового сотрудничества, а также возможности использования новых инструментов продвижения российского экспорта под брендом "Сделано в России", в том числе через площадку постоянно действующего павильона Good Food Russia в Харбине", - говорится в сообщении.Участники встречи также высоко оценили итоги фестиваля-ярмарки российских продуктов под брендом "Сделано в России", который прошел в городе Харбин в мае 2024 года."И российский, и китайский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества, и это доказывается цифрами. В 2023 году мы значительно увеличили несырьевой неэнергетический экспорт в Китай, и нам еще есть куда расти - основой роста товарооборота мы видим именно товары ННЭ, в том числе конечную потребительскую продукцию", - сообщила Никишина.По итогам обсуждения стороны наметили конкретные шаги в виде дорожной карты для реализации договоренностей.
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китай
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экономика, китай, хэйлунцзян, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Хэйлунцзян, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Делегация комитета компартии Китая провинции Хэйлунцзян посетила офис РЭЦ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) во главе с генеральным директором Вероникой Никишиной и комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян во главе с первым секретарем партийного комитета господином Сюй Цином провели рабочую встречу в офисе РЭЦ в Москве, сообщает центр.
"В ходе встречи обсуждались направления совместной работы по развитию российско-китайского внешнеторгового сотрудничества, а также возможности использования новых инструментов продвижения российского экспорта под брендом "Сделано в России", в том числе через площадку постоянно действующего павильона Good Food Russia в Харбине", - говорится в сообщении.
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Участники встречи также высоко оценили итоги фестиваля-ярмарки российских продуктов под брендом "Сделано в России", который прошел в городе Харбин в мае 2024 года.
"И российский, и китайский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества, и это доказывается цифрами. В 2023 году мы значительно увеличили несырьевой неэнергетический экспорт в Китай, и нам еще есть куда расти - основой роста товарооборота мы видим именно товары ННЭ, в том числе конечную потребительскую продукцию", - сообщила Никишина.
По итогам обсуждения стороны наметили конкретные шаги в виде дорожной карты для реализации договоренностей.
 
ЭкономикаКитайХэйлунцзянРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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