https://ria.ru/20240621/chernogoriya-1954547786.html

В Черногории и соседних странах отключили электричество

В Черногории и соседних странах отключили электричество - РИА Новости, 21.06.2024

В Черногории и соседних странах отключили электричество

Пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества на большей части страны, а также в регионах соседних РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:44

2024-06-21T15:44

2024-06-21T19:05

в мире

жкх

черногория

албания

хорватия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908397859_0:61:920:579_1920x0_80_0_0_d97fc05297b2305cf3d0fdc5a0cd08ca.jpg

БЕЛГРАД, 21 июн — РИА Новости. Пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества на большей части страны, а также в регионах соседних стран, сообщила Черногорская система электроснабжения (CEDIS). Высокие температуры в регионе Западных Балкан к субботе, согласно прогнозам метеорологов, достигнут 40 градусов тепла. Около полудня (13:00 мск) в пятницу, по данным Радио и телевидения Черногории, произошел пожар на одной из магистральных ЛЭП."Из-за аварии на сетях CEDIS черногорская система электропередачи без питания на почти всей территории Черногории", — сообщила энергетическая компания в соцсетях. Несмотря на проблемы с электроснабжением, пользователи отреагировали массой саркастических комментариев."Передохнем тут, пока они дадут ток", — написал один из первых комментаторов. СМИ соседних Албании и Хорватии, а также Боснии и Герцеговины сообщили об отсутствии электричества в сетях в прилегающих к Черногории и связанных с ней энергетически районах.

https://ria.ru/20240212/chernogoriya-1926846128.html

https://ria.ru/20240214/elektrichestvo-1927321527.html

черногория

албания

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, черногория, албания, хорватия