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В Черногории и соседних странах отключили электричество - РИА Новости, 21.06.2024
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15:44 21.06.2024 (обновлено: 19:05 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/chernogoriya-1954547786.html
В Черногории и соседних странах отключили электричество
В Черногории и соседних странах отключили электричество - РИА Новости, 21.06.2024
В Черногории и соседних странах отключили электричество
Пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества на большей части страны, а также в регионах соседних РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:44
2024-06-21T19:05
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жкх
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БЕЛГРАД, 21 июн — РИА Новости. Пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества на большей части страны, а также в регионах соседних стран, сообщила Черногорская система электроснабжения (CEDIS). Высокие температуры в регионе Западных Балкан к субботе, согласно прогнозам метеорологов, достигнут 40 градусов тепла. Около полудня (13:00 мск) в пятницу, по данным Радио и телевидения Черногории, произошел пожар на одной из магистральных ЛЭП."Из-за аварии на сетях CEDIS черногорская система электропередачи без питания на почти всей территории Черногории", — сообщила энергетическая компания в соцсетях. Несмотря на проблемы с электроснабжением, пользователи отреагировали массой саркастических комментариев."Передохнем тут, пока они дадут ток", — написал один из первых комментаторов. СМИ соседних Албании и Хорватии, а также Боснии и Герцеговины сообщили об отсутствии электричества в сетях в прилегающих к Черногории и связанных с ней энергетически районах.
https://ria.ru/20240212/chernogoriya-1926846128.html
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в мире, жкх, черногория, албания, хорватия
В мире, ЖКХ, Черногория, Албания, Хорватия
В Черногории и соседних странах отключили электричество

В Черногории, Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговине пропал свет

© "Россети Московский регион"Металлические маркерные шары для ЛЭП
Металлические маркерные шары для ЛЭП
© "Россети Московский регион"
Металлические маркерные шары для ЛЭП. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 июн — РИА Новости. Пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества на большей части страны, а также в регионах соседних стран, сообщила Черногорская система электроснабжения (CEDIS).
Высокие температуры в регионе Западных Балкан к субботе, согласно прогнозам метеорологов, достигнут 40 градусов тепла. Около полудня (13:00 мск) в пятницу, по данным Радио и телевидения Черногории, произошел пожар на одной из магистральных ЛЭП.
Сотрудник полиции Черногории - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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"Из-за аварии на сетях CEDIS черногорская система электропередачи без питания на почти всей территории Черногории", — сообщила энергетическая компания в соцсетях.
Несмотря на проблемы с электроснабжением, пользователи отреагировали массой саркастических комментариев.
"Передохнем тут, пока они дадут ток", — написал один из первых комментаторов.
СМИ соседних Албании и Хорватии, а также Боснии и Герцеговины сообщили об отсутствии электричества в сетях в прилегающих к Черногории и связанных с ней энергетически районах.
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