https://ria.ru/20240621/chernogoriya-1954547786.html
В Черногории и соседних странах отключили электричество
В Черногории и соседних странах отключили электричество - РИА Новости, 21.06.2024
В Черногории и соседних странах отключили электричество
Пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества на большей части страны, а также в регионах соседних РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:44
2024-06-21T15:44
2024-06-21T19:05
в мире
жкх
черногория
албания
хорватия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908397859_0:61:920:579_1920x0_80_0_0_d97fc05297b2305cf3d0fdc5a0cd08ca.jpg
БЕЛГРАД, 21 июн — РИА Новости. Пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества на большей части страны, а также в регионах соседних стран, сообщила Черногорская система электроснабжения (CEDIS). Высокие температуры в регионе Западных Балкан к субботе, согласно прогнозам метеорологов, достигнут 40 градусов тепла. Около полудня (13:00 мск) в пятницу, по данным Радио и телевидения Черногории, произошел пожар на одной из магистральных ЛЭП."Из-за аварии на сетях CEDIS черногорская система электропередачи без питания на почти всей территории Черногории", — сообщила энергетическая компания в соцсетях. Несмотря на проблемы с электроснабжением, пользователи отреагировали массой саркастических комментариев."Передохнем тут, пока они дадут ток", — написал один из первых комментаторов. СМИ соседних Албании и Хорватии, а также Боснии и Герцеговины сообщили об отсутствии электричества в сетях в прилегающих к Черногории и связанных с ней энергетически районах.
https://ria.ru/20240212/chernogoriya-1926846128.html
https://ria.ru/20240214/elektrichestvo-1927321527.html
черногория
албания
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908397859_34:0:887:640_1920x0_80_0_0_b8162f43f1db3cfbfb3c9b20695d1b8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, черногория, албания, хорватия
В мире, ЖКХ, Черногория, Албания, Хорватия
В Черногории и соседних странах отключили электричество
В Черногории, Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговине пропал свет
БЕЛГРАД, 21 июн — РИА Новости. Пожар на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) в Черногории в пятницу привел к отключению электричества на большей части страны, а также в регионах соседних стран, сообщила Черногорская система электроснабжения (CEDIS).
Высокие температуры в регионе Западных Балкан к субботе, согласно прогнозам метеорологов, достигнут 40 градусов тепла. Около полудня (13:00 мск) в пятницу, по данным Радио и телевидения Черногории, произошел пожар на одной из магистральных ЛЭП.
"Из-за аварии на сетях CEDIS черногорская система электропередачи без питания на почти всей территории Черногории", — сообщила энергетическая компания в соцсетях.
Несмотря на проблемы с электроснабжением, пользователи отреагировали массой саркастических комментариев.
"Передохнем тут, пока они дадут ток", — написал один из первых комментаторов.
СМИ соседних Албании
и Хорватии
, а также Боснии и Герцеговины
сообщили об отсутствии электричества в сетях в прилегающих к Черногории и связанных с ней энергетически районах.