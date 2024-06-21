https://ria.ru/20240621/cherepakha-1954596613.html
Черепаха, спасенная из Москвы-реки, чувствует себя хорошо
Черепаха, спасенная из Москвы-реки, чувствует себя хорошо - РИА Новости, 21.06.2024
Черепаха, спасенная из Москвы-реки, чувствует себя хорошо
Состояние черепахи, спасенной в пятницу из Москвы-реки, нормальное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:11
2024-06-21T18:11
2024-06-21T18:11
хорошие новости
россия
центральная америка
сша
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954596409_0:43:2329:1353_1920x0_80_0_0_d9df2e2477b44f4877d922cd23c6d641.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Состояние черепахи, спасенной в пятницу из Москвы-реки, нормальное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка "Состояние спасённой черепахи нормальное. Это красноухая черепаха. Её вес - 550 грамм. По внешнему виду это взрослый самец, ему больше пяти лет", - сообщили в пресс-службе зоосада. Там отметили, что на территории России этот вид является инвазивным, то есть искусственно завезенным. В природе он встречается в Центральной Америке, а также на юге США. "В нашей стране нет культуры разведения красноухой черепахи. В Россию их привозят из-за границы. У нас их продают на рынках, где часто люди совершают импульсивные покупки, не оценив свои возможности в плане содержания черепахи. Когда эта рептилия подрастает, ей требуется больший аквариум, специальные лампы и система фильтрации. Для кого-то такой уход становится обременительным. Видимо, мы столкнулись с таким случаем", - добавили в пресс-службе. Ранее в пятницу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты зоосада спасли красноухую черепаху из Москвы-реки в районе Озерской набережной по обращению местных жителей. Ее перевезли в один из столичных реабилитационных центров.
https://ria.ru/20240616/kit-1953208421.html
https://ria.ru/20240530/kryakva-1949482708.html
россия
центральная америка
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954596409_125:0:1929:1353_1920x0_80_0_0_a3ec3b91ab9d2e21337e91db9dcf47db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральная америка, сша, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Центральная Америка, США, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Черепаха, спасенная из Москвы-реки, чувствует себя хорошо
Московский зоопарк: состояние черепахи, спасенной из Москвы-реки, нормальное