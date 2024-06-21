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Черепаха, спасенная из Москвы-реки, чувствует себя хорошо - РИА Новости, 21.06.2024
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Хорошие новости
 
18:11 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/cherepakha-1954596613.html
Черепаха, спасенная из Москвы-реки, чувствует себя хорошо
Черепаха, спасенная из Москвы-реки, чувствует себя хорошо - РИА Новости, 21.06.2024
Черепаха, спасенная из Москвы-реки, чувствует себя хорошо
Состояние черепахи, спасенной в пятницу из Москвы-реки, нормальное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:11
2024-06-21T18:11
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светлана акулова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Состояние черепахи, спасенной в пятницу из Москвы-реки, нормальное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка "Состояние спасённой черепахи нормальное. Это красноухая черепаха. Её вес - 550 грамм. По внешнему виду это взрослый самец, ему больше пяти лет", - сообщили в пресс-службе зоосада. Там отметили, что на территории России этот вид является инвазивным, то есть искусственно завезенным. В природе он встречается в Центральной Америке, а также на юге США. "В нашей стране нет культуры разведения красноухой черепахи. В Россию их привозят из-за границы. У нас их продают на рынках, где часто люди совершают импульсивные покупки, не оценив свои возможности в плане содержания черепахи. Когда эта рептилия подрастает, ей требуется больший аквариум, специальные лампы и система фильтрации. Для кого-то такой уход становится обременительным. Видимо, мы столкнулись с таким случаем", - добавили в пресс-службе. Ранее в пятницу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты зоосада спасли красноухую черепаху из Москвы-реки в районе Озерской набережной по обращению местных жителей. Ее перевезли в один из столичных реабилитационных центров.
https://ria.ru/20240616/kit-1953208421.html
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россия, центральная америка, сша, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Центральная Америка, США, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Черепаха, спасенная из Москвы-реки, чувствует себя хорошо

Московский зоопарк: состояние черепахи, спасенной из Москвы-реки, нормальное

© Светлана Акулова/TelegramСветлана Акулова держит красноухую черепаху, спасенную из Москвы-реки
Светлана Акулова держит красноухую черепаху, спасенную из Москвы-реки
© Светлана Акулова/Telegram
Светлана Акулова держит красноухую черепаху, спасенную из Москвы-реки
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Состояние черепахи, спасенной в пятницу из Москвы-реки, нормальное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка
«
"Состояние спасённой черепахи нормальное. Это красноухая черепаха. Её вес - 550 грамм. По внешнему виду это взрослый самец, ему больше пяти лет", - сообщили в пресс-службе зоосада.
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Там отметили, что на территории России этот вид является инвазивным, то есть искусственно завезенным. В природе он встречается в Центральной Америке, а также на юге США.
«
"В нашей стране нет культуры разведения красноухой черепахи. В Россию их привозят из-за границы. У нас их продают на рынках, где часто люди совершают импульсивные покупки, не оценив свои возможности в плане содержания черепахи. Когда эта рептилия подрастает, ей требуется больший аквариум, специальные лампы и система фильтрации. Для кого-то такой уход становится обременительным. Видимо, мы столкнулись с таким случаем", - добавили в пресс-службе.
Ранее в пятницу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты зоосада спасли красноухую черепаху из Москвы-реки в районе Озерской набережной по обращению местных жителей. Ее перевезли в один из столичных реабилитационных центров.
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Хорошие новостиРоссияЦентральная АмерикаСШАСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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