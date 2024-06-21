https://ria.ru/20240621/chasov_yar-1954470532.html

В ВСУ сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часовом Яре

В ВСУ сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 21.06.2024

В ВСУ сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часовом Яре

Ситуация для ВСУ в городе Часов Яр в Донбассе "чрезвычайно тяжелая", в сам город и его окрестности переброшены дополнительные силы для усиления обороны,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:56

2024-06-21T11:56

2024-06-21T12:03

специальная военная операция на украине

безопасность

часов яр

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Ситуация для ВСУ в городе Часов Яр в Донбассе "чрезвычайно тяжелая", в сам город и его окрестности переброшены дополнительные силы для усиления обороны, сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. "Сообщаем, что подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра. Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице подразделения в соцсети.В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные Южной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр в ДНР. Потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки, добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20240613/chasov_yar-1952729141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, часов яр, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины