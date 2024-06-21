В ВСУ сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часовом Яре
24-я бригада ВСУ: для обороны Часова Яра переброшены дополнительные силы
© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Ситуация для ВСУ в городе Часов Яр в Донбассе "чрезвычайно тяжелая", в сам город и его окрестности переброшены дополнительные силы для усиления обороны, сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде украинских войск.
"Сообщаем, что подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра. Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице подразделения в соцсети.
В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные Южной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр в ДНР. Потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки, добавили в российском военном ведомстве.
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