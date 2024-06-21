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В ВСУ сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 21.06.2024 (обновлено: 12:03 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/chasov_yar-1954470532.html
В ВСУ сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часовом Яре
В ВСУ сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 21.06.2024
В ВСУ сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часовом Яре
Ситуация для ВСУ в городе Часов Яр в Донбассе "чрезвычайно тяжелая", в сам город и его окрестности переброшены дополнительные силы для усиления обороны,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:56
2024-06-21T12:03
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Ситуация для ВСУ в городе Часов Яр в Донбассе "чрезвычайно тяжелая", в сам город и его окрестности переброшены дополнительные силы для усиления обороны, сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. "Сообщаем, что подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра. Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице подразделения в соцсети.В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные Южной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр в ДНР. Потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки, добавили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20240613/chasov_yar-1952729141.html
часов яр
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безопасность, часов яр, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часовом Яре

24-я бригада ВСУ: для обороны Часова Яра переброшены дополнительные силы

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Ситуация для ВСУ в городе Часов Яр в Донбассе "чрезвычайно тяжелая", в сам город и его окрестности переброшены дополнительные силы для усиления обороны, сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде украинских войск.
"Сообщаем, что подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра. Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице подразделения в соцсети.
В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные Южной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр в ДНР. Потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки, добавили в российском военном ведомстве.
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов
13 июня, 22:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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